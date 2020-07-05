«Наполи» — «Рома». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Серии А 5 июля 2020 года

В 30 туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 5 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Рома».

«Наполи»

За 29 туров итальянского первенства команда из Неаполя накопила 45 очков. В таблице чемпионата она находится на шестом месте, которое дает право сыграть в квалификации ЛЕ в следующем сезоне.

Перед вынужденной паузой «Наполи» успел провести 1 матч в плей-офф Лиги чемпионов. На своем поле подопечные Дженнаро Гаттузо разошлись миром с «Барселоной» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В Серии А «ослы» одержали верх над «Торино» (2:1), а после рестарта сезона неаполитанцы прошли «Интер» в Кубке по сумме двух встреч (2:1). Затем в финале они одолели «Ювентус» в серии пенальти (0:0, 4:2).

В чемпионате «Наполи» удачно сыграл с «Вероной» (2:0) и СПАЛом (3:1), а в последнем туре команда Гаттузо оказалась слабее «Аталанты» (0:2).

«Рома»

Римский футбольный клуб в таблице замыкает пятерку сильнейших команд Серии А. В 29 турах он заработал 48 очков.

Перед уходом на карантин «Рома» дважды сыграла с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы. Дома подопечные Паулу Фонсеки одолели бельгийцев со счетом 1:0, а в ответке соперники разошлись миром (1:1).

Между двумя играми на евроарене «волки» разгромили «Лечче» в чемпионате (4:0). Возобновление сезона римляне начали с побед над «Кальяри» (4:3) и «Сампдорией» (2:1).

Однако в следующих двух турах желто-красные не набрали ни единого балла и вообще не забивали. В этих матчах «Рома» всухую уступила «Милану» (0:2) и «Удинезе» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.70, а на победу «Ромы» — 3.50.

До поражения от «Аталанты» «Наполи» был неплох, а вот римская команда в двух недавних играх выступила не очень убедительно. Наши прогноз и ставка — «Наполи» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.58. 0