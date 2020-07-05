«Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 5 июля 2020 года

В 30 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором». Матч состоится 5 июля на стадионе «Тюрк Телеком». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Трабзонспор».

«Галатасарай»

«Галатасарай» имеет теоретические шансы на место в Лиге чемпионов. Сейчас хозяева занимают четвертое место с 52 очками. «Трабзонспор» находится в 6 пунктах. Так что победа позволит сократить разрыв.

При этом «львы» не могут победить уже 5 туров подряд. Они четыре раза сыграли вничью и один раз уступили.

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Ничья с «Сивасспором» 2:2 и «Бешикташем» 0:0 была до карантина. После команда проиграла 2:0 «Ризеспору» и заработала по пункту в матчах с «Газиантепом» (3:3) и «Башакшехиром» (1:1).

«Трабзонспор»

«Трабзонспор», как уже упоминалось, занимает второе место с 58 очками. Команда даже может замахнуться на чемпионский титул, поскольку отрыв от «Башакшехира» составляет всего два пункта.

В чемпионате команда проиграла только три матча и последнее поражение было 16 декабря. После карантина «бордово-голубые» выиграли два матча и в стольких же поединках играли вничью.

В первую очередь отметим, что гости прошли в финал Кубка Турции, обыграв «Фенербахче» 1:3. В чемпионате коллектив выиграл у «Гезтепе» с тем же счетом, а также расписал две ничьи с «Аланияспором» 2:2 и «Анкарагюджю» 1:1.

Кроме того, отметим, что «Трабзонспор» является самой результативной командой турнира с 65 забитыми голами в активе.

Прогноз

2.31 и 2.90 — коэффициенты на победу одной и другой команды, 3.65 — коэффициент на ничью.

Последняя встреча между этими соперниками завершилась вничью 1:1. До этого по две победы чередуясь одержали «Галатасарай» и «Трабзонспор».

«Галатасарай» в прошлых играх пропустил немало. При этом команда постарается навязать борьбу, чтобы сократить разрыв в очках. Ждем от матча тотал больше 2.5 за 1.63. 0