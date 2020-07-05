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    «Галатасарай» и «Трабзонспор» сыграют результативно?

    «Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 5 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Трабзонспор»
    Александер Серлот и Филип Новак
    В 30 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором». Матч состоится 5 июля на стадионе «Тюрк Телеком». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Трабзонспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 05 Июля 2020 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 21:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    Коэффициенты на матч
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» имеет теоретические шансы на место в Лиге чемпионов. Сейчас хозяева занимают четвертое место с 52 очками. «Трабзонспор» находится в 6 пунктах. Так что победа позволит сократить разрыв.

    При этом «львы» не могут победить уже 5 туров подряд. Они четыре раза сыграли вничью и один раз уступили.

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    Ничья с «Сивасспором» 2:2 и «Бешикташем» 0:0 была до карантина. После команда проиграла 2:0 «Ризеспору» и заработала по пункту в матчах с «Газиантепом» (3:3) и «Башакшехиром» (1:1).

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор», как уже упоминалось, занимает второе место с 58 очками. Команда даже может замахнуться на чемпионский титул, поскольку отрыв от «Башакшехира» составляет всего два пункта.

    В чемпионате команда проиграла только три матча и последнее поражение было 16 декабря. После карантина «бордово-голубые» выиграли два матча и в стольких же поединках играли вничью.

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    В первую очередь отметим, что гости прошли в финал Кубка Турции, обыграв «Фенербахче» 1:3. В чемпионате коллектив выиграл у «Гезтепе» с тем же счетом, а также расписал две ничьи с «Аланияспором» 2:2 и «Анкарагюджю» 1:1.

    Кроме того, отметим, что «Трабзонспор» является самой результативной командой турнира с 65 забитыми голами в активе.

    Прогноз

    2.31 и 2.90 — коэффициенты на победу одной и другой команды, 3.65 — коэффициент на ничью.

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    • Последняя встреча между этими соперниками завершилась вничью 1:1. До этого по две победы чередуясь одержали «Галатасарай» и «Трабзонспор».

    «Галатасарай» в прошлых играх пропустил немало. При этом команда постарается навязать борьбу, чтобы сократить разрыв в очках. Ждем от матча тотал больше 2.5 за 1.63. 0

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    «Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 5 июля 2020 года. В 30 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором». Матч состоится 5 июля на стадионе «Тюрк Телеком». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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