«Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Суперлиги 5 июля 2020 года

«Галатасарай»
«Галатасарай» имеет теоретические шансы на место в Лиге чемпионов. Сейчас хозяева занимают четвертое место с 52 очками. «Трабзонспор» находится в 6 пунктах. Так что победа позволит сократить разрыв.
При этом «львы» не могут победить уже 5 туров подряд. Они четыре раза сыграли вничью и один раз уступили.
Ничья с «Сивасспором» 2:2 и «Бешикташем» 0:0 была до карантина. После команда проиграла 2:0 «Ризеспору» и заработала по пункту в матчах с «Газиантепом» (3:3) и «Башакшехиром» (1:1).
«Трабзонспор»
«Трабзонспор», как уже упоминалось, занимает второе место с 58 очками. Команда даже может замахнуться на чемпионский титул, поскольку отрыв от «Башакшехира» составляет всего два пункта.
В чемпионате команда проиграла только три матча и последнее поражение было 16 декабря. После карантина «бордово-голубые» выиграли два матча и в стольких же поединках играли вничью.
В первую очередь отметим, что гости прошли в финал Кубка Турции, обыграв «Фенербахче» 1:3. В чемпионате коллектив выиграл у «Гезтепе» с тем же счетом, а также расписал две ничьи с «Аланияспором» 2:2 и «Анкарагюджю» 1:1.
Кроме того, отметим, что «Трабзонспор» является самой результативной командой турнира с 65 забитыми голами в активе.
Прогноз
2.31 и 2.90 — коэффициенты на победу одной и другой команды, 3.65 — коэффициент на ничью.
Последняя встреча между этими соперниками завершилась вничью 1:1. До этого по две победы чередуясь одержали «Галатасарай» и «Трабзонспор».
«Галатасарай» в прошлых играх пропустил немало. При этом команда постарается навязать борьбу, чтобы сократить разрыв в очках. Ждем от матча тотал больше 2.5 за 1.63. 0