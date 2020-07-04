«Локомотив» — «Сочи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

4 июля московский «Локомотив» примет на «РЖД Арене» «Сочи» в рамках 26 тура российской Премьер-лиги. Начало поединка в 20:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».

«Локомотив»

В прошлом туре «Локо» избежал поражения на последних секундах игры с «Крыльями». В итоге команды сыграли 1:1. Это была первая ничья хозяев в пяти последних турах РПЛ.

Вообще во второй половине сезона «Локомотив» провел 6 игр и победил в четырех из них. Кроме ничьей с «самарцами» было перемирие с «Зенитом» (0:0).

Из последних побед стоит выделить 0:2 с «Рубином» и 1:0 с «Оренбургом». До этого еще при Семине команда выиграла у «Ахмата» 1:0 и «Ростова» 1:3.

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«Железнодорожники» имеют 48 очков и занимают второе место. «Краснодар» находится в трех очках, при это «быки» имеют матч в запасе.

«Сочи»

Избиение молодежи «Ростова» (10:1) было единственным победным выступлением для «Сочи» в посткарантинный период сезона. После команда сыграла еще два поединка и ни в одном не было победы.

26 июня «Сочи» сыграл с 1:1 с «Ахматом». 1 июля коллектив с тем же счетом разошелся с «Динамо» на своем поле.

Клуб идет девятым в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. В этом сезоне у «курортников» 10 поражений. Добавим, что «Сочи» не выигрывал в чужих стенах четыре тура подряд.

Прогноз

Котировки на поединок следующие: 1.79 на хозяев и 4.70 на гостей. Ничья оценена коэффициентом 3.80.

Мы ждем от матча голов. «Локомотив», возможно, останется без своего основного вратаря Гилерме. У «Сочи» неплохая линия атаки, если смотреть на фамилии. То же можно сказать и за «Локо».

Предлагаем ставку «обе забьют» за 1.95. «Железнодорожники» испытали серьезные проблемы в прошлом матче. 0