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    Все новости спорта

    Отдалится ли «Сельта» от зоны вылета?

    «Сельта» — «Бетис». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч Ла Лиги 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Бетис»
    «Сельта» на пять очков опережает зону вылета
    В 34 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 4 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Июля 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 3.45
  • 2
  • 3.30
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    «Сельта»

    «Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах. Тем не менее, затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.

    В следующем туре галисийцы и компания отобрали очки у «Барселоны» (2:2). Тем не менее, в матче прошлого тура против «Мальорки» (1:5) они впервые проиграли после карантина.

    «Кельты» после 33 матчей занимают 17-е место в таблице Примеры. Отрыв клуба от «Мальорки», идущей в зоне вылета, составляет пять очков.

    «Бетис»

    Перед стартом 34 тура «Бетис» в турнирке Примеры идет на 13 месте. Команда находится выше своего предстоящего противника, имея на три балла больше.

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    • «Огурцы» рестартовали с поражения в дерби от «Севильи» со счетом 0:2. Затем разошлись мировым исходом с «Гранадой» (2:2) на своей арене.

    В третьей пост-карантинной игре «зелено-белые» оказались слабее «Атлетика» в Бильбао (0:1), а потом в родных стенах переиграли «Эспаньол» (1:0).

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    С тех пор севильцы лишь проигрывали — «Леванте» (2:4) и «Вильярреалу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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    «Сельта» — «Бетис». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч Ла Лиги 4 июля 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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