«Сельта» — «Бетис». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч Ла Лиги 4 июля 2020 года

В 34 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 4 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Бетис».

«Сельта»

«Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах. Тем не менее, затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.

В следующем туре галисийцы и компания отобрали очки у «Барселоны» (2:2). Тем не менее, в матче прошлого тура против «Мальорки» (1:5) они впервые проиграли после карантина.

«Кельты» после 33 матчей занимают 17-е место в таблице Примеры. Отрыв клуба от «Мальорки», идущей в зоне вылета, составляет пять очков.

«Бетис»

Перед стартом 34 тура «Бетис» в турнирке Примеры идет на 13 месте. Команда находится выше своего предстоящего противника, имея на три балла больше.

«Огурцы» рестартовали с поражения в дерби от «Севильи» со счетом 0:2. Затем разошлись мировым исходом с «Гранадой» (2:2) на своей арене.

В третьей пост-карантинной игре «зелено-белые» оказались слабее «Атлетика» в Бильбао (0:1), а потом в родных стенах переиграли «Эспаньол» (1:0).

С тех пор севильцы лишь проигрывали — «Леванте» (2:4) и «Вильярреалу» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0