«Бенфика» — «Боавишта». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Португалии 4 июля 2020 года

«Бенфика»
«Бенфика» никак не может набрать форму после возобновления чемпионата Португалии. Лиссабонцы провели уже пять матчей, в которых набрали только 5 очков — в трех первых играх.
В двух предыдущих турах «Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» (3:4) и «Маритиму» (0:2).
В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» уже серьезно отстала от «Порту». Лиссабонцы набрали 64 очка после 29 туров и на 6 очков отстают от лидера турнира.
«Бенфика» — самая результативная команда лиги. Лиссабонцы забили 59 голов. Пропустила команда при этом 23.
«Боавишта»
«Боавишта» после паузы в сезоне наоборот набрала довольно неплохой ход — три победы в четырех матчах при одном поражении.
Поражение это случилось в матче против «Порту» — 0:4. После этого «Боавишта» минимально одолела «Санта-Клару» — 1:0.
В турнирной таблице чемпионата Португалии «Боавишта» после 29 матчей занимает девятое место. У команды в активе 38 очков и она прочно засела в середине таблицы.
«Боавишта» крайне мало забивает — всего 24 гола в 29 матчах, но и пропускает не больше гола за игру — 29 мячей (по пропущенным второй лучший результат в лиге наряду с «Бенфикой»).
Прогноз и ставки
На победу «Бенфики» дается коэффициент 1,31, на ничью — 5,30, а на победу «Боавишты» — 10,00.
Ранее «Бенфика» в матче первого круга разгромила «Боавишту» со счетом 4:1.
Прогноз и ставка на матч — «Бенфика» не проиграет и тотал больше 2,5 голов. 0