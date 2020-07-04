«Бенфика» — «Боавишта». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Португалии 4 июля 2020 года

В 30-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» будет принимать «Боавишту». Матч пройдет в Лиссабоне 4 июля. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Боавишта».

«Бенфика»

«Бенфика» никак не может набрать форму после возобновления чемпионата Португалии. Лиссабонцы провели уже пять матчей, в которых набрали только 5 очков — в трех первых играх.

В двух предыдущих турах «Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» (3:4) и «Маритиму» (0:2).

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» уже серьезно отстала от «Порту». Лиссабонцы набрали 64 очка после 29 туров и на 6 очков отстают от лидера турнира.

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«Бенфика» — самая результативная команда лиги. Лиссабонцы забили 59 голов. Пропустила команда при этом 23.

«Боавишта»

«Боавишта» после паузы в сезоне наоборот набрала довольно неплохой ход — три победы в четырех матчах при одном поражении.

Поражение это случилось в матче против «Порту» — 0:4. После этого «Боавишта» минимально одолела «Санта-Клару» — 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Боавишта» после 29 матчей занимает девятое место. У команды в активе 38 очков и она прочно засела в середине таблицы.

«Боавишта» крайне мало забивает — всего 24 гола в 29 матчах, но и пропускает не больше гола за игру — 29 мячей (по пропущенным второй лучший результат в лиге наряду с «Бенфикой»).

Прогноз и ставки

На победу «Бенфики» дается коэффициент 1,31, на ничью — 5,30, а на победу «Боавишты» — 10,00.

Ранее «Бенфика» в матче первого круга разгромила «Боавишту» со счетом 4:1.

Прогноз и ставка на матч — «Бенфика» не проиграет и тотал больше 2,5 голов. 0