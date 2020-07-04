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    Сможет ли «Бенфика» прервать серию из двух поражений?

    «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Португалии 4 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Боавишта»
    Пицци, «Бенфика»
    В 30-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» будет принимать «Боавишту». Матч пройдет в Лиссабоне 4 июля. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Боавишта».
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    Футбол. Португалия. Примера 04 Июля 2020 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 23:15 Боавишта Боавишта
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    «Бенфика»

    «Бенфика» никак не может набрать форму после возобновления чемпионата Португалии. Лиссабонцы провели уже пять матчей, в которых набрали только 5 очков — в трех первых играх.

    В двух предыдущих турах «Бенфика» проиграла «Санта-Кларе» (3:4) и «Маритиму» (0:2).

    В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» уже серьезно отстала от «Порту». Лиссабонцы набрали 64 очка после 29 туров и на 6 очков отстают от лидера турнира.

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    «Бенфика» — самая результативная команда лиги. Лиссабонцы забили 59 голов. Пропустила команда при этом 23.

    «Боавишта»

    «Боавишта» после паузы в сезоне наоборот набрала довольно неплохой ход — три победы в четырех матчах при одном поражении.

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    Поражение это случилось в матче против «Порту» — 0:4. После этого «Боавишта» минимально одолела «Санта-Клару» — 1:0.

    В турнирной таблице чемпионата Португалии «Боавишта» после 29 матчей занимает девятое место. У команды в активе 38 очков и она прочно засела в середине таблицы.

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    • «Боавишта» крайне мало забивает — всего 24 гола в 29 матчах, но и пропускает не больше гола за игру — 29 мячей (по пропущенным второй лучший результат в лиге наряду с «Бенфикой»).

    Прогноз и ставки

    На победу «Бенфики» дается коэффициент 1,31, на ничью — 5,30, а на победу «Боавишты» — 10,00.

    Ранее «Бенфика» в матче первого круга разгромила «Боавишту» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка на матч — «Бенфика» не проиграет и тотал больше 2,5 голов. 0

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    «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Португалии 4 июля 2020 года. Прогноз на «Бенфика» — «Боавишта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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