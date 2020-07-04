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    Кто выиграет Кубок Германии?

    «Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 2.20) и ставки на финал Кубка Германии по футболу 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
    «Бавария» уже выиграла Бундеслигу этого сезона
    В субботу, 4 июля, «Байер» на своем поле примет «Баварию» в рамках финала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на «Олимпиаштадион», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Байер» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Июля 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 21:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.25
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Байер»

    Первый поединок в Кубке Германии леверкузенская команда провела в этом сезоне 10 августа. Тогда в гостях представители Бундеслиги разбили «Алеманию Ахен» (4:1).

    А уже на следующем этапе турнира «Байер» у себя дома с минимальным преимуществом одержал верх над «Падерборном» (1:0). В 1/8 финала Кубка страны подопечные Петера Боша переиграли «Штутгарт» (2:1).

    После чего в четвертьфинале были сильнее «Унион Берлин» (3:1). В предыдущей стадии команда разгромила «Саарбрюккен» (3:0).

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    По итогам завершившегося сезона в Бундеслиге леверкузенцы не попали в Лигу чемпионов, заняв пятое место.

    «Бавария»

    «Бавария» без особых проблем добралась до финала Кубка Германии. До полуфинала клуб поочередно обыграл «Энерги» (3:1), «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке» (1:0).

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    • Сложнее пришлось на предыдущей стадии. Там «ротен» победили «Айнтрахт» со счетом 2:1, где победный мяч был забит на 74-й минуте.

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    В завершившемся сезоне Бундеслиги подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно завоевали чемпионство. Это уже восьмой кряду титул клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех леверкузенцев оценивается в 9,00, ничья — в 5,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,20. 0

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