«Байер» — «Бавария». Прогноз (к. 2.20) и ставки на финал Кубка Германии по футболу 4 июля 2020 года

«Байер»
Первый поединок в Кубке Германии леверкузенская команда провела в этом сезоне 10 августа. Тогда в гостях представители Бундеслиги разбили «Алеманию Ахен» (4:1).
А уже на следующем этапе турнира «Байер» у себя дома с минимальным преимуществом одержал верх над «Падерборном» (1:0). В 1/8 финала Кубка страны подопечные Петера Боша переиграли «Штутгарт» (2:1).
После чего в четвертьфинале были сильнее «Унион Берлин» (3:1). В предыдущей стадии команда разгромила «Саарбрюккен» (3:0).
По итогам завершившегося сезона в Бундеслиге леверкузенцы не попали в Лигу чемпионов, заняв пятое место.
«Бавария»
«Бавария» без особых проблем добралась до финала Кубка Германии. До полуфинала клуб поочередно обыграл «Энерги» (3:1), «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке» (1:0).
Сложнее пришлось на предыдущей стадии. Там «ротен» победили «Айнтрахт» со счетом 2:1, где победный мяч был забит на 74-й минуте.
В завершившемся сезоне Бундеслиги подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно завоевали чемпионство. Это уже восьмой кряду титул клуба.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех леверкузенцев оценивается в 9,00, ничья — в 5,80.
Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,20. 0