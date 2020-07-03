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    Поднимется ли «Санта-Клара» в верхнюю часть таблицы?

    «Санта-Клара» — «Маритиму». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 3 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Маритиму»
    «Санта-Клара» идет на 10-м месте
    В пятницу, 3 июля, «Санта-Клара» на своем поле примет «Маритиму» в рамках 30-го тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан Мигел», начнется в 21:15 по московскому времени. Прогноз на «Санта-Клара» — «Маритиму».

    «Санта-Клара»

    «Санта-Клара» находится в середине турнирной таблице, на 10-м месте, решив уже свои задачи на сезон. В 29 поединках команда набрала 38 очков.

    Клуб из города Понта-Делгада перед уходом на незапланированный перерыв выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна мировая.

    В первом после возобновления чемпионата туре коллектив вернулся к победам, обыграв дома «Брагу» (3:2). Затем были две ничьи кряду — против «Сетубал» (2:2) и «Портимоненси» (1:1).

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    В позапрошлом туре одержана победа над «Бенфикой» (4:3), но в прошлом «Санта-Клара» проиграла «Боавиште» (0:1).

    «Маритиму»

    За 29 матчей португальского первенства клуб из города Фуншал заработал 31 балл. В таблице чемпионата он занимает 12 место.

    От зоны вылета команда оторвалась на четыре пункта. После возобновления сезона подопечные Жозе Мануэла Гомеша сыграли вничью с «Сетубалом» (1:1) и потерпели поражение от «Порту» (0:1).

    Предыдущие три тура, в целом, сложились удачно. Сперва был обыгран «Жил Висенте» (2:1), и хотя затем зафиксировано поражение от «Портимоненси» (2:3), после этого побеждена «Бенфика» (2:0).

    Прогноз

    Букмекер считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Санта-Клара» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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    «Санта-Клара» — «Маритиму». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 3 июля 2020 года. Прогноз на «Санта-Клара» — «Маритиму». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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