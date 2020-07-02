«Аталанта» — «Наполи». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Серии А 2 июля 2020 года

«Аталанта»
Футбольная команда из города Бергамо имеет 57 очков, благодаря чему она уверенно закрепилась на 4 месте и близка к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне.
Последний раз «Аталанта» теряла очки в чемпионате в 22-м туре. Тогда в родных стенах команда Джана Пьеро Гасперини скатала вничью с «Дженоа» (2:2). С тех пор его ребята исключительно побеждают во всех соревнованиях.
В Серии А «Богиня» одержала верх над «Фиорентиной» (2:1), «Ромой» (2:1) и «Лечче» (7:2), а в Лиге чемпионов клуб из Бергамо разобрался с «Валенсией» по сумме двух встреч 8:4.
После рестарта сезона «Аталанта» продолжила выигрывать и забивать соперникам много. Сперва коллектив Гасперини раскатал «Сассуоло» (4:1), а позже он одержал волевую победу над «Лацио» (3:2) и с таким же счетом завершил встречу с «Удинезе» (3:2).
«Наполи»
Клубу из Неаполя удалось ворваться в еврокубковую зону. На данном этапе турнира команда занимает шестую строчку с 45 баллами в запасе, опережая ближайшего преследователя из Милана на 3 очка.
В чемпионате Италии подопечные Дженнаро Гаттузо последний раз не набирали баллов еще 9 февраля. Тогда «Наполи» дома оказался слабее «Лечче» (2:3). После сенсации на «Сан-Паоло» «ослы» одолели «Интер» в первой встрече Кубка (1:0).
В стартовой игре с «Барсой» в Лиге чемпионов соперники по разу обменялись голами (1:1), а затем «партенопейцы» победили «Торино» (2:1). Во время возобновления сезона неаполитанцы прошли «Интер» в 1/2 Кубка благодаря ничьей в ответке (1:1).
В финале Кубка «Наполи» по пенальти обыграл «Юве» и завоевал золото (0:0, 4:2). В матчах чемпионата команда Гаттузо была сильнее «Вероны» (2:0) и СПАЛа (3:1).
Прогноз и ставка
Победа «Аталанты» в игре 29-го тура оценивается букмекерами в 2.14, на ничью они дают коэффициент 3.65, а на победу «Наполи» — 3.40.
Между собой две команды, которые сейчас находятся в полном порядке, очень часто играют результативно, забивая больше двух голов за матч. Вероятно, так будет и в грядущем поединке.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57. 0