«Аталанта» — «Наполи». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Серии А 2 июля 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 2 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Наполи».

«Аталанта»

Футбольная команда из города Бергамо имеет 57 очков, благодаря чему она уверенно закрепилась на 4 месте и близка к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне.

Последний раз «Аталанта» теряла очки в чемпионате в 22-м туре. Тогда в родных стенах команда Джана Пьеро Гасперини скатала вничью с «Дженоа» (2:2). С тех пор его ребята исключительно побеждают во всех соревнованиях.

В Серии А «Богиня» одержала верх над «Фиорентиной» (2:1), «Ромой» (2:1) и «Лечче» (7:2), а в Лиге чемпионов клуб из Бергамо разобрался с «Валенсией» по сумме двух встреч 8:4.

Календарь и таблица Серии А

После рестарта сезона «Аталанта» продолжила выигрывать и забивать соперникам много. Сперва коллектив Гасперини раскатал «Сассуоло» (4:1), а позже он одержал волевую победу над «Лацио» (3:2) и с таким же счетом завершил встречу с «Удинезе» (3:2).

«Наполи»

Клубу из Неаполя удалось ворваться в еврокубковую зону. На данном этапе турнира команда занимает шестую строчку с 45 баллами в запасе, опережая ближайшего преследователя из Милана на 3 очка.

В чемпионате Италии подопечные Дженнаро Гаттузо последний раз не набирали баллов еще 9 февраля. Тогда «Наполи» дома оказался слабее «Лечче» (2:3). После сенсации на «Сан-Паоло» «ослы» одолели «Интер» в первой встрече Кубка (1:0).

В стартовой игре с «Барсой» в Лиге чемпионов соперники по разу обменялись голами (1:1), а затем «партенопейцы» победили «Торино» (2:1). Во время возобновления сезона неаполитанцы прошли «Интер» в 1/2 Кубка благодаря ничьей в ответке (1:1).

В финале Кубка «Наполи» по пенальти обыграл «Юве» и завоевал золото (0:0, 4:2). В матчах чемпионата команда Гаттузо была сильнее «Вероны» (2:0) и СПАЛа (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Аталанты» в игре 29-го тура оценивается букмекерами в 2.14, на ничью они дают коэффициент 3.65, а на победу «Наполи» — 3.40.

Между собой две команды, которые сейчас находятся в полном порядке, очень часто играют результативно, забивая больше двух голов за матч. Вероятно, так будет и в грядущем поединке.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57. 0