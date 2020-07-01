«Интер» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 1 июля 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 1 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Интер» — «Брешиа».

«Интер»

За 28 матчей чемпионата Италии миланская команда набрала 61 очко. В турнирной таблице она замыкает тройку сильнейших и отстает от лидеров на 8 баллов.

В полуфинале Кубка страны «Интер» потерпел поражение от «Наполи» в первой встрече (0:1), после чего подопечные Антонио Конте потеряли очки в важном поединке с «Лацио» (1:2).

В плей-офф Лиги Европы «нерадзурри» прошли «Лудогорец» по сумме двух встреч 4:1, а затем они снова проиграли в Серии А, уступив «Ювентусу» (0:2).

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В ответном матче Кубка «Интер» разошелся с «Наполи» миром (1:1). В чемпионате команда Конте победила «Сампдорию» (2:1), скатала вничью с «Сассуоло» (3:3) и оказалась сильнее «Пармы» (2:1).

«Брешиа»

На данном этапе чемпионата команда из одноименного города располагается на 19 строчке в турнирной таблице с 18 баллами на счету. От спасительного 17 места ее отделяют 8 очков.

В 22-м туре Серии А «Брешиа» потерпела поражение от «Болоньи» (1:2), после чего тренер Корини был отправлен в отставку. Тогда команду возглавил Диего Лопес. В первом матче под крылом уругвайского специалиста «ласточки» сыграли вничью с «Удинезе» (1:1).

В трех следующих поединках до приостановки сезона бело-голубые не набрали ни единого балла. В этих играх они уступили «Ювентусу» (0:2), «Наполи» (1:2) и «Сассуоло» (0:3).

После возобновления чемпионата «Брешиа» дважды сыграла вничью. Миром команда Диего Лопеса разошлась с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2).

Прогноз и ставки

На победу «Интера» в матче 29-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью — 7.40, а на победу «Брешии» — 23.0.

Плотный календарь чемпионата вынуждает Конте ротировать состав. А во встрече с явным аутсайдером «нерадзурри» могут сыграть в энергосберегающем режиме.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.66. 0