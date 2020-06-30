ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 30 июня 2020 года

ЦСКА
После зимней паузы ЦСКА, который неплохо смотрелся в зимних спаррингах, ни разу не победил в официальных матчах, трижды проиграв при трех мировых исходах.
После рестарта первенства «армейцы» крупно в родных стенах уступили «Зениту» (0:4), а затем сыграли вничью 0:0 со столичным «Динамо».
В турнирной таблице РПЛ «красно-синие» с 37 набранными пунктами идут на пятой позиции, опережая ближайшего преследователя в лице своего предстоящего противника на пять очков.
Отметим, что свой последний сыгранный матч ЦСКА провел при руководстве Овчинникова, т.к. Гончаренко после разгрома от питерце попросил отставку и уехал в Белоруссию, но вскоре вернулся и продолжит руководить «армейцами».
«Спартак»
«Спартак» с 32 набранными баллами находится на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая на пять очков от вышестоящей команды, но преследователи наступают на пятки.
В отличии от своего предстоящего соперника, «красно-белые» неплохо выступают в этом году, выиграв в четырех официальных встречах при одной ничьей и одном поражении.
Непосредственно после паузы дружина Тедеско обыграла в Туле местный «Арсенал» (3:2), пропустив оба гола в компенсированное время, а также расписали дома мировую с «Уфой» (0:0).
В текущем сезоны эти коллективы встречались уже дважды, где оба раза победу праздновал «Спартак». Сперва в чемпионате он выиграл (2:1), а затем и в Кубке страны одолел «армейцев» — 3:2 ОТ.
Прогноз на ЦСКА — «Спартак»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 2.45, победа ЦСКА — 3.20, ничья — 3.45.
«Спартак» в данный момент выглядит поубедительнее, чем ЦСКА. Вполне возможно, что гости добьются положительного результата. Рекомендуем ставить на «народную команду» с 0 форой. 0