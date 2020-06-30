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    Будет ли победитель в столичном дерби?

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
    «Спартак» — ЦСКА
    Во вторник, 30 июня, в Москве в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги состоится столичное дерби, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июня 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • 2.30
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    ЦСКА

    После зимней паузы ЦСКА, который неплохо смотрелся в зимних спаррингах, ни разу не победил в официальных матчах, трижды проиграв при трех мировых исходах.

    После рестарта первенства «армейцы» крупно в родных стенах уступили «Зениту» (0:4), а затем сыграли вничью 0:0 со столичным «Динамо».

    В турнирной таблице РПЛ «красно-синие» с 37 набранными пунктами идут на пятой позиции, опережая ближайшего преследователя в лице своего предстоящего противника на пять очков.

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    • Отметим, что свой последний сыгранный матч ЦСКА провел при руководстве Овчинникова, т.к. Гончаренко после разгрома от питерце попросил отставку и уехал в Белоруссию, но вскоре вернулся и продолжит руководить «армейцами».

    «Спартак»

    «Спартак» с 32 набранными баллами находится на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая на пять очков от вышестоящей команды, но преследователи наступают на пятки.

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    В отличии от своего предстоящего соперника, «красно-белые» неплохо выступают в этом году, выиграв в четырех официальных встречах при одной ничьей и одном поражении.

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    Непосредственно после паузы дружина Тедеско обыграла в Туле местный «Арсенал» (3:2), пропустив оба гола в компенсированное время, а также расписали дома мировую с «Уфой» (0:0).

    В текущем сезоны эти коллективы встречались уже дважды, где оба раза победу праздновал «Спартак». Сперва в чемпионате он выиграл (2:1), а затем и в Кубке страны одолел «армейцев» — 3:2 ОТ.

    Прогноз на ЦСКА — «Спартак»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 2.45, победа ЦСКА — 3.20, ничья — 3.45.

    «Спартак» в данный момент выглядит поубедительнее, чем ЦСКА. Вполне возможно, что гости добьются положительного результата. Рекомендуем ставить на «народную команду» с 0 форой. 0

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    ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 30 июня 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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