ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» победил «Эспаньол» Футболисты «Реала»Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»
  • 21:54
    • КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
  • 07:00
    • «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона
  • 22:58
    • «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
  • 22:13
    • «Валенсия» уволила главного тренера
  • 20:41
    • Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»
  • 20:36
    • «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона
  • 21:35
    • РФС объявил дату полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»
    Все новости спорта

    Будет ли «Атлетико» сушить игру на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.80) и ставки на тоталы в матче Ла Лиги 30 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Барселону Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетико»
    Луис Суарес
    В 33 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 30 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Июня 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    Приняв участие в 32 матчах Примеры, каталонская команда набрала 69 очков. Сейчас она опустилась на второе место. От «Реала» этот клуб отстает на 2 пункта.

    Незадолго до ухода на вынужденную паузу сине-гранатовые успели сыграть с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на «Сан-Паоло» закончилась ничьей — 1:1.

    Затем в чемпионате Испании «Барселона» потерпела поражение от «Реала» (0:2), а позже она одержала верх над «Реалом Сосьедад» (1:0). Рестарт сезона команда Кике Сетьена начала с побед над «Мальоркой» (4:0) и «Леганесом» (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Первую потерю очков после возобновления «Барса» пережила в матче с «Севильей» (0:0), а затем гол Ракитича принес сине-гранатовым победу над «Атлетиком» (1:0). В 32-м туре Ла Лиги каталонцы скатали вничью с «Сельтой» (2:2).

    «Атлетико»

    После возобновления сезона в Испании мадридская команда сумела закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В 32-х турах Примеры она набрала 58 очков и заняла третью строчку.

  • Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
  • 28/06/2020

    • Перед приостановкой чемпионата подопечные Диего Симеоне трижды сыграли вничью в четырех матчах Ла Лиги. Сперва «Атлетико» расписал мировую с «Валенсией» (2:2), а после победы над «Ливерпулем» в ЛЧ (1:0) «матрасники» одолели «Вильярреал» (3:1).

    Однако в двух других встречах мадридцы заработали по 1 баллу, разойдясь миром с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2). В ответке Лиги чемпионов «индейцы» прихлопнули «Ливерпуль» в дополнительное время (3:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Первая игра после рестарта закончилась ничьей в дуэли с «Атлетиком» (1:1), но затем «Атлетико» победил «Осасуну» (5:0), «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 3.50, а на победу «Атлетико» — 4.30.

    На «Камп Ноу» «Барса» постарается заработать максимум очков, чтоб еще больше не отстать от «Реала». Вот только и у «Атлетико» имеются свои планы на сезон и набранные баллы им не помешают. Гости постараются сдержать нападение сине-гранатовых.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.80. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020     Малком
  • Успех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
    • 12:43 27/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.80) и ставки на тоталы в матче Ла Лиги 30 июня 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие