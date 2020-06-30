«Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.80) и ставки на тоталы в матче Ла Лиги 30 июня 2020 года

В 33 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 30 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико».

«Барселона»

Приняв участие в 32 матчах Примеры, каталонская команда набрала 69 очков. Сейчас она опустилась на второе место. От «Реала» этот клуб отстает на 2 пункта.

Незадолго до ухода на вынужденную паузу сине-гранатовые успели сыграть с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на «Сан-Паоло» закончилась ничьей — 1:1.

Затем в чемпионате Испании «Барселона» потерпела поражение от «Реала» (0:2), а позже она одержала верх над «Реалом Сосьедад» (1:0). Рестарт сезона команда Кике Сетьена начала с побед над «Мальоркой» (4:0) и «Леганесом» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

Первую потерю очков после возобновления «Барса» пережила в матче с «Севильей» (0:0), а затем гол Ракитича принес сине-гранатовым победу над «Атлетиком» (1:0). В 32-м туре Ла Лиги каталонцы скатали вничью с «Сельтой» (2:2).

«Атлетико»

После возобновления сезона в Испании мадридская команда сумела закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В 32-х турах Примеры она набрала 58 очков и заняла третью строчку.

Перед приостановкой чемпионата подопечные Диего Симеоне трижды сыграли вничью в четырех матчах Ла Лиги. Сперва «Атлетико» расписал мировую с «Валенсией» (2:2), а после победы над «Ливерпулем» в ЛЧ (1:0) «матрасники» одолели «Вильярреал» (3:1).

Однако в двух других встречах мадридцы заработали по 1 баллу, разойдясь миром с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2). В ответке Лиги чемпионов «индейцы» прихлопнули «Ливерпуль» в дополнительное время (3:2).

Первая игра после рестарта закончилась ничьей в дуэли с «Атлетиком» (1:1), но затем «Атлетико» победил «Осасуну» (5:0), «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 3.50, а на победу «Атлетико» — 4.30.

На «Камп Ноу» «Барса» постарается заработать максимум очков, чтоб еще больше не отстать от «Реала». Вот только и у «Атлетико» имеются свои планы на сезон и набранные баллы им не помешают. Гости постараются сдержать нападение сине-гранатовых.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.80. 0