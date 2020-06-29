«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Португалии 29 июня 2020 года

В воскресенье, 29 июня, «Пасуш де Феррейра» будет принимать «Порту» в рамках 29-го тура чемпионата Португалии. Начало поединка — в 23:15 мск. Прогноз на «Пасуш де Феррейра» — «Порту».

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» с 31-м зачетным пунктом находится на 12-м месте в турнирной таблице.

В своей последней встрече перед паузой, прошедшей еще 8 марта, «бобры» в родных стенах уступили «Витории Гимарайнш» (1:2). Перед этим они выиграли два матча подряд.

Карантин пошел коллективу на пользу, если смотреть на последние результаты. В первом туре после перерыва команда одолела на выезде «Риу Аве» — 3:2.

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Затем был еще один выезд к «Спортинг» и достойное поражение со счетом 0:1. Перекрыть его удалось двумя подряд победами — дома над «Белененсишем» (2:1), а также в гостях над «Тонделой» (3:1).

Команда выполнила главную задачу — снизила градус в борьбе за выживание. Отрыв от опасного 17-го места составляет пять очков.

«Порту»

Коллектив из одноименного города лидирует в турнирной таблице португальской Примейры. За 28 поединков «Порту» заработал 67 баллов и опережает «Бенфику» на три пункта.

В последних играх «драконы» выступают нестабильно. До паузы команда Сержиу Консейсау успела вылететь из Лиги Европы, уступив «Байеру» по сумме двух матчей 2:5.

После карантина «Порту» стартовал с поражения в гостях от «Фамаликана» — 1:2. Затем дома команда с трудом одолела «Маритиму» (1:0), а в гостях сыграла вничью с «Авешом» (0:0).

В прошлом туре «драконы» принимали «Боавишту» и разгромили соперника — 4:0. Все голы команда забила после перерыва, а дубль на свой счет записал Мусса Марега.

Любопытно, что у «Порту» не лучшим образом складываются дела в гостях у предстоящего соперника — все свои восемь очков в очных встречах «Пасуш» добыл в родных стенах.

Прогноз

Букмекеры уверены в успехе гостей. Победа «Порту» оценивается коэффициентом 1.42, победа «Пасуша» — 9.10, ничья — 4.10.

Считаем, что у «драконов» будут проблемы в предстоящей игре, несмотря на превосходство в классе. «Бобры» набрали хорошую форму и умеют играть с «Порту» на своем стадионе. Предлагаем поставить на победу «Пасуш де Феррейра» с форой +1,5 гола за 1.63. 0