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    Сможет ли «Бернли» пару раз забить «Уотфорду»?

    «Бернли» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 25 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Уотфорд»
    Джек Корк и Бен Ми
    В 31 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 25 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Июня 2020 года
    Бёрнли
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    •  Бёрнли 20:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.05
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.40
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    «Бернли»

    В 30 поединках Премьер-лиги команда из одноименного города набрала 39 баллов. В таблице чемпионата она занимает 11 место. Однако от еврокубковой зоны этот клуб отстал на 7 пунктов.

    25 января «Бернли» попрощался с Кубком Англии, уступив «Норвичу» в домашней игре (1:2). С того момента бордовые никому не проигрывали до вынужденной паузы.

    В 25-м туре АПЛ подопечные Шона Дайча сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0), а затем они одержали верх над «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:0).

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    В двух других поединках «Бернли» скатал вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1). А возобновление сезона началось для команды Шона Дайча с крупного поражения от «Ман Сити» (0:5).

    «Уотфорд»

    Команде из одноименного города удалось выбраться из зоны вылета. На данный момент этот коллектив находится на 16 месте с 28 баллами в копилке. От красной зоны он пока оторвался на 1 пункт.

    С 18 января по 23 февраля «Уотфорд» провел 6 матчей в разных турнирах. Ни в одном из поединков «шершни» не победили. Сперва в АПЛ «желтая армия» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и уступила «Астон Вилле» (1:2).

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    • А затем подопечные Найджела Пирсона облажались в Кубке Англии, влетев «Транмир Роверс» в дополнительное время (1:2). Поражением закончилась и встреча с «Эвертоном» в чемпионате (2:3), а позже «шершни» заработали 1 балл в игре с «Брайтоном» (1:1).

    В 27-м туре «Уотфорд» был слабее «МЮ» (0:3), но в следующем поединке «желтая армия» победила «Ливерпуль» (3:0). Перед самой паузой команда Пирсона осталась без набранных баллов в дуэли с «Кристал Пэлас» (0:1), а рестарт сезона она начала с ничьей с «Лестером» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 3.25, а на победу «Уотфорда» — 2.55.

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    Несмотря на плохое возобновление сезона, хозяева грядущего матча постараются реабилитироваться перед фанатами за поражение от «Ман Сити».

    В родных стенах они смогут забить клубу, который бьется за сохранение прописки в АПЛ. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бернли» больше 1 с коэффициентом 1.70. 0

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