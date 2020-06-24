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    «Войводина» — «Партизан». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Сербии по футболу 24 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Партизан
    Прогноз и ставки на «Войводина» — «Партизан»
    Бибрас Натхо
    В среду, 24 июня, в финале Кубка Сербии «Войводина» из Нови-Сад в городе Ниш на стадионе «Чаир» сыграет с белградским «Партизаном». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Войводина» — «Партизан».

    «Войводина»

    «Войводина» до финальной игры кубкового розыгрыша преодолела четыре этапа. На первых двух стадиях команда из Нови-Сад не имела проблем с представителями низших лиг, одержав крупные победы — 4:1 и 4:0.

    В четвертьфинале «красно-белые» только в серии послематчевых пенальти смогли сломить сопротивление «Младости» из Лучани (0:0, пен. 5:4).

    На этапе полуфинала «Старая дама» одержала минимальную победу в гостях над белградскими «Чукаричками» (1:0), забив единственный гол по истечении получаса игры.

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    • В завершившемся чемпионате Сербии «Войводина» заняла третье место, отстав от своего предстоящего противника всего лишь на два очка.

    «Партизан»

    «Партизан» также оставил не у дел четверых оппонентов в текущем розыгрыше Кубка Сербии. Первые две стадии «гробари» преодолели очень легко, одержав две разгромные победы — 6:0 и 4:0.

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    • В четвертьфинале «черно-белым» противостоял середняк Суперлиги — «Радник Сурдулица», которого удалось одолеть на его арене со счетом 2:1.

    На полуфинальной стадии был пройден злейший враг «Партизана» — «Црвена Звезда». В этом противостоянии все решил один забитый гол, проведенный экс-игроком ЦСКА и «Рубина» Бибрасом Натхо.

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    Закончили сербское первенство «черно-белые» на второй позиции, но сильно (на 14 очков) отстав от первой «Црвены Звезды».

    В прошедшем чемпионате Сербии эти коллективы обменялись домашними победами: в Нови-Сад — 1:0, в Белграде — 4:0.

    Прогноз на «Войводина» — «Партизан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Партизана» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Войводины» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.35.

    Проход: «Партизана» — 1.39; «Войводины» — 3.05.

    «Партизана» стал победителем последних четырех розыгрышей Кубка Сербии. Вполне возможно, что будет добыт и пятый трофей подряд. Рекомендуем в этом матче ставить на викторию «гробарей» в основное время. 0

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    «Войводина» — «Партизан». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Сербии по футболу 24 июня 2020 года. Прогноз на «Войводина» — «Партизан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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