«Войводина» — «Партизан». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Сербии по футболу 24 июня 2020 года

В среду, 24 июня, в финале Кубка Сербии «Войводина» из Нови-Сад в городе Ниш на стадионе «Чаир» сыграет с белградским «Партизаном». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Войводина» — «Партизан».

«Войводина»

«Войводина» до финальной игры кубкового розыгрыша преодолела четыре этапа. На первых двух стадиях команда из Нови-Сад не имела проблем с представителями низших лиг, одержав крупные победы — 4:1 и 4:0.

В четвертьфинале «красно-белые» только в серии послематчевых пенальти смогли сломить сопротивление «Младости» из Лучани (0:0, пен. 5:4).

На этапе полуфинала «Старая дама» одержала минимальную победу в гостях над белградскими «Чукаричками» (1:0), забив единственный гол по истечении получаса игры.

В завершившемся чемпионате Сербии «Войводина» заняла третье место, отстав от своего предстоящего противника всего лишь на два очка.

«Партизан»

«Партизан» также оставил не у дел четверых оппонентов в текущем розыгрыше Кубка Сербии. Первые две стадии «гробари» преодолели очень легко, одержав две разгромные победы — 6:0 и 4:0.

В четвертьфинале «черно-белым» противостоял середняк Суперлиги — «Радник Сурдулица», которого удалось одолеть на его арене со счетом 2:1.

На полуфинальной стадии был пройден злейший враг «Партизана» — «Црвена Звезда». В этом противостоянии все решил один забитый гол, проведенный экс-игроком ЦСКА и «Рубина» Бибрасом Натхо.

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Закончили сербское первенство «черно-белые» на второй позиции, но сильно (на 14 очков) отстав от первой «Црвены Звезды».

В прошедшем чемпионате Сербии эти коллективы обменялись домашними победами: в Нови-Сад — 1:0, в Белграде — 4:0.

Прогноз на «Войводина» — «Партизан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Партизана» предлагают — 1.90.

На викторию «Войводины» дают — 4.05, ничья оценена — в 3.35.

Проход: «Партизана» — 1.39; «Войводины» — 3.05.

«Партизана» стал победителем последних четырех розыгрышей Кубка Сербии. Вполне возможно, что будет добыт и пятый трофей подряд. Рекомендуем в этом матче ставить на викторию «гробарей» в основное время. 0