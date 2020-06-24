«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

В 31 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 24 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерский коллектив замыкает пятерку сильнейших команд текущего сезона с 46 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов «Юнайтед» отстает на 5 очков.

Перед паузой «МЮ» успел обыграть своего прямого конкурента в борьбе за ЛЧ «Челси» со счетом 2:0, после чего команда Уле Гуннара Сульшера прошла «Брюгге» в Лиге Европы по сумме двух матчей — 6:1.

Между поединками на евроарене «красные дьяволы» заработали 3 очка в игре с «Уотфордом» (1:1), после чего они потеряли баллы в матче с «Эвертоном» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» без усилий прошел «Дерби Каунти» (3:0), а затем он одержал верх над «Ман Сити» в АПЛ (2:0). В 1/8 финала Лиги Европы «манкунианцы» разнесли австрийский ЛАСК (5:0), а рестарт сезона начался для них с ничейной игры против «Тоттенхэма» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед»

За 30 туров английского первенства клуб из Шеффилда заработал 44 очка. Сейчас он идет седьмым в общекомандном зачете АПЛ. От еврокубковой зоны команду отделяют 2 балла.

Перед уходом на вынужденную паузу «Шеффилд Юнайтед» прошел «Миллуол» в 1/16 финала Кубка Англии (2:0), а в следующей стадии данного турнира «клинки» в дополнительное время переиграли «Рединг» (2:1).

Между поединками в Кубке подопечные Криса Уайлдера заработали 7 баллов в 3 матчах Премьер-лиги. Сперва они взяли верх над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Борнмутом» (2:1), а позже скатали вничью с «Брайтоном» (1:1).

Последняя встреча до приостановки сезона закончилась победой над «Норвичем» (1:0). Однако после возобновления чемпионата «Шеффилд Юнайтед» выглядит ужасно. В матче с «Астон Виллой» соперники не забили (0:0), а вот в дуэли с «Ньюкаслом» «клинки» получили в свою сетку трешку (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «МЮ» в матче 31-го тура АПЛ оценивается в 1.45, ничья — в 4.20, а победа «Шеффилд Юнайтед» — в 9.20.

Оба клуба сейчас претендуют на еврокубки, поэтому очки нужны всем. Однако после паузы «клинки» играют плохо. Дома «Юнайтед» должен решать все в свою пользу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 за 1.68. 0