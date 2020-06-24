ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 16-22 июня «Барселона»Примера. «Атлетико» в гостях у «Леванте», «Барса» примет «Атлетик», «Реал» против «Мальорки» Футболисты «Саутгемптона»АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону», «Челси» одолел «Астон Виллу»
  • 07:12
    • Гвардиола: «Ман Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне
  • 11:59
    • Агуэро получил травму мениска и перенесет операцию
  • 11:27
    • Еще одна фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко
  • 07:44
    • Роналду — лучший португальский бомбардир за всю историю Серии А
  • 06:55
    • Тарасенко приступил к тренировкам на льду
  • 00:43
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
  • 23:56
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Марез и Фоден оформили дубли
    Все новости спорта

    Добудет ли «МЮ» уверенную победу дома?

    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
    Одион Игало
    В 31 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 24 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский коллектив замыкает пятерку сильнейших команд текущего сезона с 46 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов «Юнайтед» отстает на 5 очков.

    Перед паузой «МЮ» успел обыграть своего прямого конкурента в борьбе за ЛЧ «Челси» со счетом 2:0, после чего команда Уле Гуннара Сульшера прошла «Брюгге» в Лиге Европы по сумме двух матчей — 6:1.

    Между поединками на евроарене «красные дьяволы» заработали 3 очка в игре с «Уотфордом» (1:1), после чего они потеряли баллы в матче с «Эвертоном» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» без усилий прошел «Дерби Каунти» (3:0), а затем он одержал верх над «Ман Сити» в АПЛ (2:0). В 1/8 финала Лиги Европы «манкунианцы» разнесли австрийский ЛАСК (5:0), а рестарт сезона начался для них с ничейной игры против «Тоттенхэма» (1:1).

    «Шеффилд Юнайтед»

    За 30 туров английского первенства клуб из Шеффилда заработал 44 очка. Сейчас он идет седьмым в общекомандном зачете АПЛ. От еврокубковой зоны команду отделяют 2 балла.

  • Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре
  • «Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном»
  • Вчера

    • Перед уходом на вынужденную паузу «Шеффилд Юнайтед» прошел «Миллуол» в 1/16 финала Кубка Англии (2:0), а в следующей стадии данного турнира «клинки» в дополнительное время переиграли «Рединг» (2:1).

    Между поединками в Кубке подопечные Криса Уайлдера заработали 7 баллов в 3 матчах Премьер-лиги. Сперва они взяли верх над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Борнмутом» (2:1), а позже скатали вничью с «Брайтоном» (1:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Последняя встреча до приостановки сезона закончилась победой над «Норвичем» (1:0). Однако после возобновления чемпионата «Шеффилд Юнайтед» выглядит ужасно. В матче с «Астон Виллой» соперники не забили (0:0), а вот в дуэли с «Ньюкаслом» «клинки» получили в свою сетку трешку (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «МЮ» в матче 31-го тура АПЛ оценивается в 1.45, ничья — в 4.20, а победа «Шеффилд Юнайтед» — в 9.20.

    Оба клуба сейчас претендуют на еврокубки, поэтому очки нужны всем. Однако после паузы «клинки» играют плохо. Дома «Юнайтед» должен решать все в свою пользу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 за 1.68. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вальядолид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  5.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Норвич — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В «Динамо» вспышка COVID-19
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
    • Вчера в 01:57     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • Вчера в 00:55     Юрген Клопп
  • Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре
    • Вчера в 15:52
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 24 июня 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре«Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном» Вчера в 15:520
  • 11:43
    • «Манчестер Сити» подпишет 18-летнего болгарского хавбека
  • 09:56
    • Игрок «Вашингтона» отказался от участия в возобновлении сезона НБА
  • 09:40
    • Пиоли назвал задачу «Милана» на сезон
    Марко Николич Футбол Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиковДебют Марко Николича у руля «Локомотива» — в нашем обзоре прессы Вчера в 03:070
    3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 09:23
    • Де Йонг недоволен медперсоналом «Барселоны»
  • 09:07
    • «Интер» нашел замену Мартинесу в «Арсенале»
  • 08:50
    • Сарри: Критика была чрезмерной, но она способна мотивировать
    В «Динамо» вспышка COVID-19 Футбол Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблемуРеакция спортивных СМИ на перенос матча «Динамо» и «Краснодара» из-за коронавируса Вчера в 01:570
  • 08:34
    • В Испании планируют частично вернуть болельщиков на стадионы
  • 08:17
    • Агуэро получил травму колена в матче с «Бернли»
  • 07:59
    • «Реал» недоволен календарем Ла Лиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие