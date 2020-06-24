«Интер» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 24 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло».

«Интер»

Миланский клуб закрепился на третьем месте в турнирной таблице с 57 очками в копилке. От первой позиции команду отделяют 9 баллов.

До вынужденной паузы «Интер» потерпел поражение от «Наполи» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем в Серии А подопечные Антонио Конте уступили в важной игре с «Лацио» (1:2).

В плей-офф Лиги Европы «нерадзурри» успели дважды сразиться с «Лудогорцем». По сумме двух матчей — 4:1 «змеи» спокойно прошли дальше.

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Затем в Серии А «Интер» потерял очки в поединке с «Ювентусом» (0:2), а в ответной игре с «Наполи» команды разошлись миром (1:1). Рестарт чемпионата начался для подопечных Конте с победы над «Сампдорией» (2:1).

«Сассуоло»

За 26 матчей итальянского первенства футбольная команда из провинции Модена завоевала 32 балла. В общекомандном рейтинге она находится на 12 месте.

Перед уходом на карантин «Сассуоло» выиграл в четырех поединках Серии А из шести последних. Неплохой отрезок в чемпионате начался с победы над «Торино» (2:1).

Затем черно-зеленые обошлись без забитых мячей в игре с «Сампдорией» (0:0), а потом подопечные Роберто де Дзерби одержали верх над «Ромой» (4:2) и СПАЛом (2:1).

В 24 туре Серии А «Сассуоло» потерял очки во встрече с «Пармой» (0:1), однако позже команда легко справилась с «Брешией» (3:0). Выйдя на поле после возобновления сезона, коллектив Роберто де Дзерби крупно влетел «Аталанте» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в матче 27-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.10, а на победу «Сассуоло» — 8.90.

На своем поле команда Конте, которая не теряет надежд на золото, попытается проявить себя с лучшей стороны в атаке и будет ждать осечек конкурентов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 за 1.71. 0