ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 16-22 июня Юрген КлоппПридется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре «Барселона»Примера. «Атлетико» в гостях у «Леванте», «Барса» примет «Атлетик», «Реал» против «Мальорки»
  • 07:12
    • Гвардиола: «Ман Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне
  • 12:47
    • В Electronic Arts рассказали о схожести FIFA 21 на ПК с версиями для консолей
  • 12:29
    • Фернандес избежал травмы и сможет сыграть с «Динамо»
  • 11:59
    • Агуэро получил травму мениска и перенесет операцию
  • 11:27
    • Еще одна фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко
  • 07:44
    • Роналду — лучший португальский бомбардир за всю историю Серии А
  • 06:55
    • Тарасенко приступил к тренировкам на льду
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Интер» середняка Серии А?

    «Интер» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Сассуоло»
    Ромелу Лукаку
    В 27 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 24 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Июня 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:30 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 8.80
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Миланский клуб закрепился на третьем месте в турнирной таблице с 57 очками в копилке. От первой позиции команду отделяют 9 баллов.

    До вынужденной паузы «Интер» потерпел поражение от «Наполи» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем в Серии А подопечные Антонио Конте уступили в важной игре с «Лацио» (1:2).

    В плей-офф Лиги Европы «нерадзурри» успели дважды сразиться с «Лудогорцем». По сумме двух матчей — 4:1 «змеи» спокойно прошли дальше.

    Все прогнозы на Серию А

    Затем в Серии А «Интер» потерял очки в поединке с «Ювентусом» (0:2), а в ответной игре с «Наполи» команды разошлись миром (1:1). Рестарт чемпионата начался для подопечных Конте с победы над «Сампдорией» (2:1).

    «Сассуоло»

    За 26 матчей итальянского первенства футбольная команда из провинции Модена завоевала 32 балла. В общекомандном рейтинге она находится на 12 месте.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • Перейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Перед уходом на карантин «Сассуоло» выиграл в четырех поединках Серии А из шести последних. Неплохой отрезок в чемпионате начался с победы над «Торино» (2:1).

    Затем черно-зеленые обошлись без забитых мячей в игре с «Сампдорией» (0:0), а потом подопечные Роберто де Дзерби одержали верх над «Ромой» (4:2) и СПАЛом (2:1).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В 24 туре Серии А «Сассуоло» потерял очки во встрече с «Пармой» (0:1), однако позже команда легко справилась с «Брешией» (3:0). Выйдя на поле после возобновления сезона, коллектив Роберто де Дзерби крупно влетел «Аталанте» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в матче 27-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.10, а на победу «Сассуоло» — 8.90.

    На своем поле команда Конте, которая не теряет надежд на золото, попытается проявить себя с лучшей стороны в атаке и будет ждать осечек конкурентов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 за 1.71. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вальядолид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  5.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Норвич — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В «Динамо» вспышка COVID-19
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
    • Вчера в 01:57     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • Вчера в 00:55     Юрген Клопп
  • Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре
    • Вчера в 15:52
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Интер» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону», «Челси» одолел «Астон Виллу»Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги 00:100
  • 12:58
    • «Мидлсбро» уволил Вудгейт с поста главного тренера
  • 12:43
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником
  • 12:14
    • Соперники ни разу не пробили в створ ворот «Ман Сити» после рестарта АПЛ
    Марко Николич Футбол Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиковДебют Марко Николича у руля «Локомотива» — в нашем обзоре прессы Вчера в 03:070
    3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 11:43
    • «Манчестер Сити» подпишет 18-летнего болгарского хавбека
  • 09:56
    • Игрок «Вашингтона» отказался от участия в возобновлении сезона НБА
  • 09:40
    • Пиоли назвал задачу «Милана» на сезон
    В «Динамо» вспышка COVID-19 Футбол Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблемуРеакция спортивных СМИ на перенос матча «Динамо» и «Краснодара» из-за коронавируса Вчера в 01:570
  • 09:23
    • Де Йонг недоволен медперсоналом «Барселоны»
  • 09:07
    • «Интер» нашел замену Мартинесу в «Арсенале»
  • 08:50
    • Сарри: Критика была чрезмерной, но она способна мотивировать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие