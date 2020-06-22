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    Сможет ли «Бернли» устоять на «Этихад»?

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч АПЛ 22 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Бернли»
    Фил Фоден и Серхио Агуэро
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Бернли» на стадионе «Этихад». Игра состоится 22 июня в 22:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Июня 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.80
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити»

    «Сити» Хосепа Гвардиолы уверенно разобрался с «Арсеналом» со счетом 3:0. Тем самым хозяева набрали 60 пунктов и сократили отставание от «Ливерпуля» до 22 очков.

    В чемпионате у «Ман Сити» 3 победы в 5 последних матчах. Кроме «Арсенала» «горожане» обыграли «Лестер» 0:1 и «Вест Хэм» 2:0. Также напомним о победе коллектива в финале Кубка лиги над «Астон Виллой» со счетом 1:2.

    «Бело-голубые» потерпели только одно поражение в семи последних играх, если учитывать все турниры. Футболисты Гвардиолы уступили «Ман Юнайтед» в дерби с результатом 2:0.

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    В прошлом матче Гвардиола выпустил почти оптимальный состав, но вот в центре обороны вышел Эрик Гарсия, который получил серьезную травму. Возможно, что центрбеки команды еще не полностью готовы. Лапорта поменяли после первого тайма на Фернандиньо. Еще и Стоунз под вопросом.

    «Бернли»

    «Бордовые» находятся в паре побед от того, чтобы сохранить прописку в АПЛ. Сейчас команда Шона Дайча имеет 39 очков и занимает 9 место. Более того, «Бернли» не проигрывает уже семь поединков в чемпионате.

    Календарь и таблица АПЛ

    Два прошлых тура перед карантином гости провели вничью. Они сыграли по нулям с «Ньюкаслом» и 1:1 с «Тоттенхэмом».

    Ранее представители «Терф Мур» разбили «Борнмут» 3:0 и обыграли «Саутгемптон» 1:2.

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    • Добавим, что у «Бернли» есть проблемы с кадрами. Травмирован нападающий Эшли Барнс. Есть проблемы у Криса Вуда и Йоханна Гудмундссона. Будет плохо, если все-таки эти два игрока не попадут в заявку.

    Прогноз и ставки

    Несмотря на перерыв, «Ман Сити» имеет неплохую форму, хотя брак в передачах еще присутствует. В любом случае «горожанам» будет тяжело, поскольку «Бернли» — силовая команда. В плане кондиций гости могут оказаться лучше, сделав ставку на свое превосходство в этом показателе.

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    «Сити» выиграл четыре последних встречи, три из них «всухую» — 5:0, 5:0, 0:1 и 1:4.

    1.14 и 19.0 дают букмекеры на одну и другую команду соответственно. Мы считаем, что «Бернли» сможет сдержать соперника в первом тайме. Прогнозируем тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.89. 0

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