«Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч АПЛ 22 июня 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Бернли» на стадионе «Этихад». Игра состоится 22 июня в 22:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли».

«Манчестер Сити»

«Сити» Хосепа Гвардиолы уверенно разобрался с «Арсеналом» со счетом 3:0. Тем самым хозяева набрали 60 пунктов и сократили отставание от «Ливерпуля» до 22 очков.

В чемпионате у «Ман Сити» 3 победы в 5 последних матчах. Кроме «Арсенала» «горожане» обыграли «Лестер» 0:1 и «Вест Хэм» 2:0. Также напомним о победе коллектива в финале Кубка лиги над «Астон Виллой» со счетом 1:2.

«Бело-голубые» потерпели только одно поражение в семи последних играх, если учитывать все турниры. Футболисты Гвардиолы уступили «Ман Юнайтед» в дерби с результатом 2:0.

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В прошлом матче Гвардиола выпустил почти оптимальный состав, но вот в центре обороны вышел Эрик Гарсия, который получил серьезную травму. Возможно, что центрбеки команды еще не полностью готовы. Лапорта поменяли после первого тайма на Фернандиньо. Еще и Стоунз под вопросом.

«Бернли»

«Бордовые» находятся в паре побед от того, чтобы сохранить прописку в АПЛ. Сейчас команда Шона Дайча имеет 39 очков и занимает 9 место. Более того, «Бернли» не проигрывает уже семь поединков в чемпионате.

Календарь и таблица АПЛ

Два прошлых тура перед карантином гости провели вничью. Они сыграли по нулям с «Ньюкаслом» и 1:1 с «Тоттенхэмом».

Ранее представители «Терф Мур» разбили «Борнмут» 3:0 и обыграли «Саутгемптон» 1:2.

Добавим, что у «Бернли» есть проблемы с кадрами. Травмирован нападающий Эшли Барнс. Есть проблемы у Криса Вуда и Йоханна Гудмундссона. Будет плохо, если все-таки эти два игрока не попадут в заявку.

Прогноз и ставки

Несмотря на перерыв, «Ман Сити» имеет неплохую форму, хотя брак в передачах еще присутствует. В любом случае «горожанам» будет тяжело, поскольку «Бернли» — силовая команда. В плане кондиций гости могут оказаться лучше, сделав ставку на свое превосходство в этом показателе.

«Сити» выиграл четыре последних встречи, три из них «всухую» — 5:0, 5:0, 0:1 и 1:4.

1.14 и 19.0 дают букмекеры на одну и другую команду соответственно. Мы считаем, что «Бернли» сможет сдержать соперника в первом тайме. Прогнозируем тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.89. 0