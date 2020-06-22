«Фиорентина» — «Брешиа». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Серии А 22 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 22 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Брешиа».

«Фиорентина»

У «Фиорентины» в копилке имеется 30 зачетных пунктов. Они позволяют коллективу из Флоренции расположиться в пяти очках от зоны вылета.

В предыдущих трех турах «Фиалки» не проиграли, дважды сыграв вничью. Тем не менее, до этого команда потерпела два поражения — от «Ювентуса» (0:3) и «Аталанты» (1:2).

Что более показательно — клуб одержал лишь одну победу в семи предыдущих поединках. При этом он потерпел аж три поражения.

«Брешиа»

«Брешиа» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Коллектив имеет на своем счету 16 очков.

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«Ласточки» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели 18 поражений. С середины декабря команда Эудженио Корини не побеждала.

Более того, в шести предыдущих поединках клуб сыграл вничью лишь один раз. В старом году она проиграла только «Сассуоло» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0