«Валенсия» — «Осасуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 21 июня

В рамках 30-го тура Примеры «Валенсия» будет принимать «Осасуну». Матч пройдет на «Месталье» 21 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Осасуна».

«Валенсия»

«Валенсия» после возобновления сезона провела два матча, в которых сумела набрать только 1 очко.

Команда Альберта Селадеса сперва сыграла вничью с «Леванте» — 1:1, а затем была разбита в матче против «Реала» — 0:3.

Эти результаты несколько ухудшили надежды команды на попадание в Лигу чемпионов. На данный момент «Валенсия» располагается на восьмом месте, набрав 43 очка. От четвертого места ее отделяет 6 пунктов, правда, «летучие мыши» сыграли на матч меньше, чем идущий четвертым «Атлетико».

В 29 матчах «Валенсия» забила 39 голов, а пропустила 43 мяча. По пропущенным команда седьмая худшая в лиге.

«Осасуна»

«Осасуна» в двух первых турах после возобновления сезона также набрала всего 1 очко и потерпела крупное поражение.

Сперва подопечные Хагобы Аррасете сыграли вничью против «Реал Сосьедада» (1:1), а затем со счетом 0:5 уступили «Атлетико».

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В таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 13-е место. Команда набрала 35 очков, и от зоны вылета ее отделяют довольно комфортные 9 пунктов.

«Осасуна» забивает больше гола за игру — 35 мячей в 19 турах (это второй показатель среди команд нижней десятки Примеры), но и пропускает много — 44 гола.

Прогноз

На победу «Валенсии» дается коэффициент 1,99, на ничью — 3,58, а на победу «Осасуны» — 4,24.

В матче первого круга «Осасуна» смогла обыграть «Валенсию» на своем поле со счетом 3:1.

Прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,78..Tips1Cef 1.78 0