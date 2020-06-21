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    Чем закончится второй матч «Шеффилд Юнайтед» после паузы?

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч АПЛ 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»
    Крис Бэшем
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 21 июня. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Июня 2020 года
    Ньюкасл
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    «Ньюкасл»

    Северо-восточная команда из города Ньюкасл-апон-Тайн находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ. В 29 матчах чемпионата она набрала 35 баллов.

    Перед футбольной паузой «Ньюкасл» провел пару удачных поединков в Кубке Англии. 4 февраля подопечные Стива Брюса переиграли «Оксфорд Юнайтед» в 1/16 финала, одолев соперников в дополнительное время (3:2).

    В следующем матче этого турнира «сороки» победили «Вест Бромвич» (2:3). Однако перед 1/8 финала Кубка черно-белые заработали всего 1 балл в трех встречах АПЛ.

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    Сперва «Ньюкасл» был разбит «Арсеналом» (0:4), а позже он влетел «Кристал Пэлас» (0:1). В конце зимы «сороки» разошлись миром с «Бернли» (0:0), после чего они победили «Саутгемптон» (1:0).

    «Шеффилд Юнайтед»

    Футбольный клуб из Шеффилда подобрался максимально близко к «МЮ», который находится в зоне Лиги Европы. Сейчас эта команда имеет 44 очка в активе и отстает от «дьяволов» всего на 1 балл.

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    • До ухода на вынужденную паузу подопечные Криса Уайлдера провели серию без поражений из семи матчей в разных турнирах. Непобедимый отрезок начался для «Шеффилд Юнайтед» с удачной игры против «Миллуола» в Кубке Англии (2:0).

    Затем «клинки» одолели «Кристал Пэлас» (1:0) и «Борнмут» (2:1) в Премьер-лиге. 27-й тур АПЛ закончился для этого коллектива домашней ничьей в битве с «Брайтоном» (1:1).

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    В 1/8 финала Кубка «Шеффилд Юнайтед» победил «Рединг» в дополнительное время (2:1), а перед самой паузой он одержал верх над «Норвичем» в чемпионате (1:0). Рестарт сезона начался с ничьей в игре с «Астон Виллой» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 3.10, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 2.41.

    В текущем сезоне «клинки» стали командой-открытием, которая бьется за место в Лиге Европы. В игре против клуба из нижней части таблицы она постарается набрать очки. Наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.06. 0

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