«Интер» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Серии А 21 июня 2020 года

В 25 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 21 июня. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Сампдория».

«Интер»

Миланская команда успела сыграть в 25 матчах чемпионата Италии. В этих поединках она заработала 54 очка, из-за чего опустилась на 3 место. От лидеров первенства коллектив отстал на 9 пунктов.

Перед паузой в футболе «Интер» потерпел поражение от «Наполи» в первом поединке полуфинала Кубка Италии (0:1). А затем в Серии А подопечные Антонио Конте уступили «Лацио» (1:2).

После проигранных матчей «нерадзурри» дважды сразились с «Лудогорцем» в Лиге Европы. В рамках 1/16 финала миланцы победили своих оппонентов по сумме двух встреч — 4:1.

Все прогнозы на Серию А

В 26-м туре чемпионата Италии «Интер» оказался слабее «Ювентуса» в Турине (2:0). Возобновление сезона началось для команды Конте с ничьей в дуэли с «Наполи» в рамках ответки Кубка страны (1:1).

«Сампдория»

Коллектив из города Генуя располагается сейчас на 16 месте в турнирной таблице. За 25 матчей Серии А эта команда завоевала 26 очков. От зоны вылета она оторвалась на 1 пункт.

В 2020-м году «Сампдория» приняла участие в восьми матчах чемпионата. Сперва подопечные Клаудио Раньери сыграли в нулевую ничью с «Миланом» (0:0).

Затем «Сампа» разгромила «Брешию» (5:1), а также крупно влетела «Лацио» (1:5). В последнем январском поединке «Дория» разошлась миром с «Сассуоло» (0:0).

В трех матчах февраля «Сампдория» заработала всего 3 балла. Команда Раньери уступила «Наполи» (2:4), взяла верх над «Торино» (3:1) и была разбита «Фиорентиной» (1:5). 8 марта этот коллектив обыграл «Верону» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.20, а на победу «Сампдории» — 8.20.

Возобновление чемпионата «нерадзурри» захотят провести ярко. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.60. 0