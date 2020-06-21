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    Прервет ли «Викингур» серию поражений?

    «ЭБ/Стреймур» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЭБ/Стреймур» — «Викингур»
    «Викингур»
    В девятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своем поле 21 июня сыграет с «Викингуром». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Викингур».

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая на четыре балла зону вылета.

    В июньских поединках коллектив из поселка Айи смог разжиться четырьмя пунктами. Эти очки он набрал обыграв дома аутсайдера «Скалу» (1:0) и накануне расписав мировую с «АБ Аргиром» (1:1) в гостях.

    Также в этот период «черно-синие» проиграли две встречи, потерпев гостевые фиаско от «ИФ Фуглафьердура» (1:2) и «Б-36 Торсхавна» (1:4).

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    • Пока на своей арене в этом чемпионате «ЭБ/Стреймур» дважды победил при одном поражении, разница мячей — 3:3.

    «Викингур»

    У «Викингура» на счету находится 11 набранных баллов, с которыми коллектив расположился на шестой позиции в турнирной таблице, уже сильно отстав от лидера.

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    «Викинги» также в июльских матчах заработали четыре очка. Начали они месяц с ничейного результата дома с «ТБ Тверойри» (0:0), после чего в родных стенах одолели «Б-36 Торсхавн» (4:2).

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    Последние две игры «черно-голубые» проиграли, поочередно уступив на выезде «КИ Клаксвику» и на своей территории «ИФ Фуглафьердуру» (1:2) в последнем туре.

    «Викингур» на выезде еще на побеждал, дважды проиграв при одном ничейном результате, разница мячей — 1:7.

    В прошлом сезоне «Викингур» дважды обыграл «ЭБ/Стреймур» (2:1 — дома и 4:1 — на выезде), еще в одном матче была ничья (1:1) на поле «викингов».

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем, что «Викингур» прервет серию поражений, обыграв коллектив, с которым играет в целом неплохо. 0

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    «ЭБ/Стреймур» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 21 июня 2020 года. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Викингур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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