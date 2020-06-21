«ЭБ/Стреймур» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 21 июня 2020 года

В девятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своем поле 21 июня сыграет с «Викингуром». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «Викингур».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая на четыре балла зону вылета.

В июньских поединках коллектив из поселка Айи смог разжиться четырьмя пунктами. Эти очки он набрал обыграв дома аутсайдера «Скалу» (1:0) и накануне расписав мировую с «АБ Аргиром» (1:1) в гостях.

Также в этот период «черно-синие» проиграли две встречи, потерпев гостевые фиаско от «ИФ Фуглафьердура» (1:2) и «Б-36 Торсхавна» (1:4).

Пока на своей арене в этом чемпионате «ЭБ/Стреймур» дважды победил при одном поражении, разница мячей — 3:3.

«Викингур»

У «Викингура» на счету находится 11 набранных баллов, с которыми коллектив расположился на шестой позиции в турнирной таблице, уже сильно отстав от лидера.

«Викинги» также в июльских матчах заработали четыре очка. Начали они месяц с ничейного результата дома с «ТБ Тверойри» (0:0), после чего в родных стенах одолели «Б-36 Торсхавн» (4:2).

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Последние две игры «черно-голубые» проиграли, поочередно уступив на выезде «КИ Клаксвику» и на своей территории «ИФ Фуглафьердуру» (1:2) в последнем туре.

«Викингур» на выезде еще на побеждал, дважды проиграв при одном ничейном результате, разница мячей — 1:7.

В прошлом сезоне «Викингур» дважды обыграл «ЭБ/Стреймур» (2:1 — дома и 4:1 — на выезде), еще в одном матче была ничья (1:1) на поле «викингов».

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что «Викингур» прервет серию поражений, обыграв коллектив, с которым играет в целом неплохо. 0