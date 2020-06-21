«Сельта» — «Алавес». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Ла Лиги 21 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 21 июня. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Алавес».

«Сельта»

Футбольная команда из Виго опережает зону вылета на 2 очка. На данном этапе чемпионата она идет на 17 строчке с 27 баллами в запасе.

Перед приостановкой Примеры «Сельта» выиграла в двух домашних встречах из трех последних. На своем поле «небесные» победили «Севилью» (2:1).

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А после ничьей с «Реалом» на «Бернабеу» (2:2) подопечные Оскара Гарсии одержали верх над «Леганесом» (1:0). Затем клуб из Виго скатал две нулевые ничьи с «Гранадой» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

Рестарт сезона начался для «Сельты» с поражения от «Вильярреала» на «Балаидос» (0:1). В 29-м туре команда Оскара Гарсии разошлась миром с «Вальядолидом» (0:0).

«Алавес»

Баскская команда из города Витория-Гастейс набрала 35 очков, благодаря чему она занимает 12 место и опережает зону вылета на 10 пунктов.

До паузы «Алавес» не выигрывал на выезде с 17 января. В тот день «славные» победили «Леванте» (1:0), после чего они уступили «Вильярреалу» (1:2) и сыграли вничью с «Севильей» (1:1).

Позже подопечные Аcьера Гаритано дома одолели «Эйбар» (1:0), а в гостях они оказались слабее «Мальорки» (0:1). Еще одна победа в родных стенах была добыта в противостоянии с «Атлетиком» в 25 туре (2:1).

Затем «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а после рестарта команда Аcьера Гаритано влетела «Эспаньолу» (0:2) и взяла верх над «Реалом Сосьедад» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 3.30, а на победу «Алавеса» — 4.50.

На «Балаидос» между собой сыграют не самые забивные команды, однако в грядущем поединке у хозяев будет больше мотивации. Наши прогноз и ставка — «Сельта» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.87. 0