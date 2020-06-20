«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч АПЛ 20 июня 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум» 20 июня. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Кристал Пэлас».

«Борнмут»

После возобновления карантина коллектив располагается в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. В 29 поединках АПЛ команда завоевала всего 27 очков.

«Борнмут» сумел победить лишь в трех встречах в 2020 году. Первая из них была зафиксирована 4 января, когда «вишни» разгромили «Лутон Таун» в Кубке страны (4:0).

Затем в АПЛ клуб потерпел поражения от «Уотфорда» (0:3) и «Норвича» (0:1). 21 января подопечные Эдди Хау одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

Непосредственно перед карантином коллектив мог зацепиться за ничью против «Ливерпуля», но уступил 1:2.

«Кристал Пэлас»

У «Кристал Пэлас» с конца декабря 2019 года и по февраль 2020 года длилась серия из восьми подряд матчей без побед. В рамках этой серии команда Роя Ходжсона потерпела четыре поражения.

Но в трех последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» одержал три победы. Все они были добыты с минимальным счетом 1:0 — сперва над «Ньюкаслом», затем над «Брайтоном» и, наконец, с «Уотфордом».

По итогам 29 туров «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в таблице. В активе у команды из Лондона 39 очков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0