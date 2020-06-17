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    «Вальядолид» и «Сельта» много не забьют

    «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Примеры 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Сельта»
    Федор Смолов
    «Вальядолид» и «Сельта» сыграют друг против друга в 29 туре испанской Примеры. Команды проведут встречу 17 июня на стадионе «Хосе Соррилья». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 17 Июня 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» имеет 32 очка и занимает 14 место. Зона вылета находится в семи пунктах, так что хозяевам нельзя расслабляться.

    Они, собственно, так и сделали. «Пусела» выиграли у «Леганеса» со счетом 1:2 после карантина. По ходу встречи «Вальядолид» вел в счете 0:2 и пропустил лишь к концовке поединка.

    В предыдущих двух турах коллектив имел негативный опыт. «Бело-фиолетовые» проиграли «Реал Сосьедаду» 1:0 и с разгромным счетом уступили «Атлетику» (1:4).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Всего в сезоне у команды 11 поражений против семи побед. «Вальядолид» — 18 команда чемпионата по статистике домашних выступлений.

    «Сельта»

    «Сельта» находится в одном пункте от зоны вылета, поэтому каждая игра в Примере для гостей очень важна. «Кельты» набрали 26 очков и занимают 17 место.

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    • К сожалению, для команды Федора Смолова первый тур после перерыва оказался неудачным. Она проиграла «Вильярреалу» со счетом 0:1.

    Итого безвыигрышная серия составляет уже 3 тура. До этого «небесные» расписали две нулевые ничьи с «Хетафе» и «Гранадой». При нынешних раскладах такие результаты можно считать успехом.

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    • Из 14 гостевых матчей сезона в Примере «Сельта» выиграла только один, проиграв при этом в семи.

    Прогноз и ставка

    0:0, 2:1 в пользу «Вальядолида» и 3:3 — вот такие последние результаты были в очных матчах этих команд.

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    Коэффициенты практически одинаковые — 2.80 и 2.90 соответственно. При этом на ничью дается сравнительно небольшой коэффициенты 3.00.

    Оба коллектива являются соседями по турнирной таблице. Уже идет финальный отрезок сезона, да еще и в таких тяжелых условиях. Вряд ли стоит ждать открытый футбол. Прогноз и ставка — оба тайма тотал меньше 1.5 гола за 1.83. 0

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