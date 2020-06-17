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    Кому достанется Кубок Италии?

    «Наполи» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Италии 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В финальном матче Кубка Италии «Наполи» будет принимать туринский «Ювентус». Встреча пройдет на арене «Олимпико» в Риме 17 июня. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Кубок 17 Июня 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Наполи»

    Неаполитанцы начали выступление в Кубке Италии с 1/8 финала, обыграв в январе на своем поле «Перуджу» (2:0), благодаря дублю Инсинье в первом тайме.

    В четвертьфинале, который прошел в январе же, «Наполи» на своем поле победил римский «Лацио», благодаря единственному голу, который Инсинье забил уже на 2-й минуте.

    Первый полуфинальный матч с «Интером» неаполитанцы провели в середине февраля, победив на выезде со счетом 1:0. Отличился во втором тайме Фабиан Руис.

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    • В ответном полуфинале, уже после коронавирусного перерыва, «Наполи» на своем поле сыграл с «Интером» вничью 1:1, пропустив быстрый гол, но отыгравшись перед перерывом, благодаря голу Мертенса.

    Вратарь «Наполи» Давид Оспина пропустит финальный матч. В полуфинале с «Интером» он получил желтую карточку, которая стала второй для него в рамках турнира.

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    В чемпионате Италии «Наполи» после 26 матчей занимает 6 место с 39 очками. Разница мячей 41-36, 9 голов забил Аркадиуш Милик, еще 6 Дрис Мертенс, 5 у Лоренцо Инсинье.

    «Ювентус»

    Туринский клуб в 1/8 финала Кубка Италии разгромил в середине января на своем поле «Удинезе» со счетом 4:0. Дубль оформил Пауло Дибала.

    В четвертьфинале «Ювентус» на своем поле победил в конце января «Рому» со счетом 3:1. Трижды забив перед перерывом, «бьянконерри» пропустили один гол из-за автогола Буффона.

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    • В первом полуфинальном матче «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Миланом» (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти на последних минутах, реализованному Роналду.

    В ответном полуфинале туринский клуб на своем поле поле сыграл вничью с «Миланом» (0:0), пройдя в финал благодаря гостевому голу в первом матче. В ответной встрече Роналду не сумел реализовать пенальти.

    Из-за травм игру пропустят защитник Джорджо Кьеллини, хавбек Аарон Рэмзи и форвард Гонсало Игуаин.

    Календарь и таблица Серии А

    В чемпионате Италии «Ювентус» после 26 матчей занимает 1 место с 63 очками. Разница мячей 50-24, 21 гол забил Криштиану Роналду, еще 7 — Пауло Дибала.

    В чемпионате Италии этого сезона «Ювентус» победил дома со счетом 4:3, но проиграл на выезде 1:2. Годом ранее «Юве» выиграл оба матча 2:1 и 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Наполи» — 3.70, победа «Ювентуса» — 2.05, ничья в основное время — 3.45.

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    Победу «Наполи» в финале оценивают с коэффициентом 2,45, а за успех «Ювентуса» дают 1.55.

    Обе команды после перерыва выглядят не лучшим образом, возможно матч перейдет в экстра-таймы, но «Ювентус» вряд ли потерпит поражение. К тому же «Наполи» остался без основного голкипера.

    Прогноз: обилия голова ждать не стоит. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют — нет» за 1.95. 0

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