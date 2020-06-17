«Байер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 17 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Германии «Байер» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Бай-Арене» 17 июня. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Кельн».

«Байер»

В текущем розыгрыше немецкого первенства коллектив из Леверкузена сражается за зону Лиги чемпионов. В турнирной таблице Бундеслиги он на данный момент идет четвертым с 57 баллами в копилке.

«Байеру» удалось отодвинуть «Боруссию» М на строчку ниже. После выхода из карантина команда Петера Боса добыла крупные победы над «Вердером» (4:1) и над клубом из Менхенгладбаха (3:1).

26 мая «аптекари» на «Бай-Арене» потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:4). В следующей игре чемпионата они скромно разобрались с «Фрайбургом» (1:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Летняя кампания началась для «Байера» с проигрыша «Баварии» (2:4). Тремя днями позже «фармацевты» прошли «Саарбрюккен» в Кубке Германии (3:0), а затем они разошлись миром с «Шальке» на выезде (1:1).

«Кельн»

Команда из Кельна уверенно чувствует себя в середине турнирной таблицы на 12 месте, имея 35 баллов. От зоны вылета она находится на комфортной дистанции в 7 очков.

Однако после рестарта сезона в Германии «Кельн» ни разу не победил. Выйдя из карантина, «козлы» дважды сыграли в результативную ничью с «Майнцем» (2:2) и «Фортуной» (2:2).

Затем коллектив Маркуса Гисдоля и вовсе потерпел два поражения кряду. Его подопечные оказались слабее «Хоффенхайма» (1:3) и «РБ Лейпцига» (2:4).

В 30-м туре Бундеслиги «Кельн» обменялся голами с «Аугсбургом» (1:1), после чего команда дома не справилась с «Унионом» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48. На ничью они предлагают поставить за 4.80, а на успех «Кельна» — за 6.60.

В последних трех матчах чемпионата Германии «Байер» забил всего 4 гола. В игре с «Кельном», который выступит вторым номером, «аптекари» постараются добыть три очка, но крупного счета не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.76. 0