ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 9-15 июня Карим Бензема«Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник Лионель МессиПримера. «Севилья» упустила победу, «Барса» примет «Леганес», «Реал» сыграет с «Валенсией»
  • 08:20
    • Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»
  • 07:49
    • В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
  • 07:00
    • СМИ: Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми»
  • 22:30
    • «Севилья» упустила победу над «Леванте» из-за автогола
  • 21:50
    • СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Кузяева
  • 21:28
    • В Италии заявили об интересе «Зенита» к Джованни Симеоне
  • 20:52
    • Аршавин порекомендовал «Арсеналу» Азмуна
    Все новости спорта

    Много ли голов забьют соперники на «Бай-Арене»?

    «Байер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 17 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Кельн»
    Эдмонд Тапсоба
    В 32 туре чемпионата Германии «Байер» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Бай-Арене» 17 июня. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Кельн».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Июня 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 21:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    В текущем розыгрыше немецкого первенства коллектив из Леверкузена сражается за зону Лиги чемпионов. В турнирной таблице Бундеслиги он на данный момент идет четвертым с 57 баллами в копилке.

    «Байеру» удалось отодвинуть «Боруссию» М на строчку ниже. После выхода из карантина команда Петера Боса добыла крупные победы над «Вердером» (4:1) и над клубом из Менхенгладбаха (3:1).

    26 мая «аптекари» на «Бай-Арене» потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:4). В следующей игре чемпионата они скромно разобрались с «Фрайбургом» (1:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Летняя кампания началась для «Байера» с проигрыша «Баварии» (2:4). Тремя днями позже «фармацевты» прошли «Саарбрюккен» в Кубке Германии (3:0), а затем они разошлись миром с «Шальке» на выезде (1:1).

    «Кельн»

    Команда из Кельна уверенно чувствует себя в середине турнирной таблицы на 12 месте, имея 35 баллов. От зоны вылета она находится на комфортной дистанции в 7 очков.

  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Изучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России
  • 11/06/2020

    • Однако после рестарта сезона в Германии «Кельн» ни разу не победил. Выйдя из карантина, «козлы» дважды сыграли в результативную ничью с «Майнцем» (2:2) и «Фортуной» (2:2).

    Затем коллектив Маркуса Гисдоля и вовсе потерпел два поражения кряду. Его подопечные оказались слабее «Хоффенхайма» (1:3) и «РБ Лейпцига» (2:4).

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В 30-м туре Бундеслиги «Кельн» обменялся голами с «Аугсбургом» (1:1), после чего команда дома не справилась с «Унионом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48. На ничью они предлагают поставить за 4.80, а на успех «Кельна» — за 6.60.

    В последних трех матчах чемпионата Германии «Байер» забил всего 4 гола. В игре с «Кельном», который выступит вторым номером, «аптекари» постараются добыть три очка, но крупного счета не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.76. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гонвед — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авеш — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.98
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дрис Мертенс
  • История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
    • 19:55 14/06/2020     Диего Коста посвятил гол одноклубнице
  • Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов
    • Вчера в 03:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Байер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 17 июня 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Кельн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Диего Коста посвятил гол одноклубнице Футбол Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионовРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Атлетико» Вчера в 03:490
  • 08:37
    • Вернер не будет доигрывать сезон ЛЧ за «РБ Лейпциг»
  • 07:15
    • УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы
  • 09:58
    • «Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Уотфорда»
    Дрис Мертенс Футбол История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка ИталииДрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба 14/06/2020 в 19:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» в Бремене оформить победу в Бундеслиге?
  • 2.98
    •
  • 09:44
    • Ирландским футбольным клубам разрешили возобновить тренировки
  • 09:28
    • Чемпионат Австралии по футболу возобновится в середине июля
  • 09:08
    • Субашич сменит «Монако» на «Олимпиакос»
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу» Футбол Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. «Барселона» вернулась с разгромомГлавные итоги первого поединка каталонцев после карантина 14/06/2020 в 13:030
  • 08:53
    • Флик: «Бавария» хочет в Бремене стать чемпионом
  • 08:04
    • «Калгари» подписал контракт с российским голкипером
  • 07:32
    • Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие