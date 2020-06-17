«Альмерия» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Испании 17 июня 2020 года

В среду, 17 июня, в рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» дома сыграет с «Лас-Пальмасом». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Альмерия» — «Лас-Пальмас».

«Альмерия»

Перед стартом 33-го игрового дня в испанской Сегунде, «Альмерия» с 53 набранными очками идет на третьей позиции, уступая второй строке, которая дает прямое повышение в классе, всего на два пункта.

«Красно-белые» после незапланированного перерыва уже успели провести один поединок. 14 июня они на выезде смогли минимально переиграть «Альбасете» (1:0), забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма.

Непосредственно перед отдыхом андалусийцы дома разгромили «Депортиво» (4:0), а перед этим шесть встреч выиграть не могли, дважды проиграв при четырех ничейных исходах.

15 домашних матчей текущей Сегунды принесли «Альмерия» восемь победных результатов, три ничьи и четыре проигрыша, разница забитых и пропущенных — 27:13.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в этом первенстве борется за выживание. На данный момент команда с 39 очками находится на 15 месте в турнирной таблице, опережая на три балла зону вылета.

Островитяне после рестарта также провели одну игру, где разошлись миром с «Жироной» (0:0) на своей территории. Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию с учетом всех турниров до 13.

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Стоит отметить, что «желто-синие» за последние пять поединков четыре свели вничью и одну встречу проиграли (перед отдыхом хихонскому «Спортингу» на выезде — 0:4).

Вне родных стен «Лас-Пальмас» выиграл только в четырех матчах из 16, еще шесть игр закончил мировыми исходами и шесть поединков проиграл, разница мячей — 14:20.

В первом круге «Альмерия» в гостях разгромила «Лас-Пальмас» (3:0), в прошлом чемпионате «красно-белые» дома выиграли (3:0), на выезде сыграли 0:0.

Прогноз на «Альмерия» — «Лас-Пальмас»

Прогнозируем, что ведущая борьбу за повышение в классе «Альмерия» дома обыграет одного из претендентов на вылет. 0