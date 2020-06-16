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    Прервет ли «Герта» традицию неудачных выездов во Фрайбург?

    «Фрайбург» — «Герта». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Герта»
    «Герта»
    Во вторник, 16 июня, в рамках 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» примет на своем поле «Герту». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Прогноз на «Фрайбург» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Июня 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 21:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
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    «Фрайбург»

    В первом матче после перерыва «бразильцы из Брайсгау» упустили гостевую победу над «Лейпцигом» (1:1), после чего дома уступили «Вердеру» (0:1).

    Затем «Фрайбург» на выезде устроил перестрелку с «Айнтрахтом», упустив победу в концовке — 3:3. Вернувшись домой, подопечные Кристиана Штрайха уступили «Байеру» (0:1).

    В последних матчах «Фрайбург» впервые после перерыва одержал победу, одолев дома гладбахскую «Боруссию» (1:0), а затем на выезде поделил очки с «Вольфсбургом»

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 31 тура Бундеслиги «Фрайбург» с 42 очками занимает 8 место. Разница мячей 41-43, лучший бомбардир с 10 голами — Нильс Петерсен, 6 мячей забил Лукас Хелер, еще 5 голов у Луки Вальдшмидта.

    «Герта»

    Берлинский клуб после возобновления чемпионата Германии одержал две крупные победы: в гостях над «Хоффенхаймом» (3:0) и на своем поле в дерби с «Унионом» (4:0).

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    • Затем подопечные Бруно Лаббадиа в гостях ушли от поражения в матче с «Лейпцигом» (2:2) и на своем поле победили «Аугсбург» (2:0).

    А вот в последних матчах «Герта» дважды проиграла — сначала в Дортмунде уступив «Боруссии» (0:1), а затем на своем поле крупно влетев «Айнтрахту» (1:4).

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    После 31 тура Бундеслиги «Герта» с 38 очками занимает 11 место. Разница мячей 44-55, лучший бомбардир с 6 голами — Доди Лукебакио, еще 5 мячей у Ведада Ибишевича.

    В первом круге «Герта» победила на своем поле со счетом 1:0. В прошлом сезоне берлинцы дома сыграли 1:1, а на выезде уступили 1:2. Последний раз во Фрайбурге «Герта» побеждала десять лет назад.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фрайбурга» — 2.80, победа «Герты» — 2.50, ничья — 3.50.

    Несмотря на статистику, прогнозируем, что «Герта», которая успешнее проводит отрезок после перерыва, не проиграет в гостях.

    Можно ожидать результативного матча. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «обе забьют» за 1.60. 0

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