«Фрайбург» — «Герта». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

Во вторник, 16 июня, в рамках 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» примет на своем поле «Герту». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Прогноз на «Фрайбург» — «Герта».

«Фрайбург»

В первом матче после перерыва «бразильцы из Брайсгау» упустили гостевую победу над «Лейпцигом» (1:1), после чего дома уступили «Вердеру» (0:1).

Затем «Фрайбург» на выезде устроил перестрелку с «Айнтрахтом», упустив победу в концовке — 3:3. Вернувшись домой, подопечные Кристиана Штрайха уступили «Байеру» (0:1).

В последних матчах «Фрайбург» впервые после перерыва одержал победу, одолев дома гладбахскую «Боруссию» (1:0), а затем на выезде поделил очки с «Вольфсбургом»

Календарь и таблица Бундеслиги

После 31 тура Бундеслиги «Фрайбург» с 42 очками занимает 8 место. Разница мячей 41-43, лучший бомбардир с 10 голами — Нильс Петерсен, 6 мячей забил Лукас Хелер, еще 5 голов у Луки Вальдшмидта.

«Герта»

Берлинский клуб после возобновления чемпионата Германии одержал две крупные победы: в гостях над «Хоффенхаймом» (3:0) и на своем поле в дерби с «Унионом» (4:0).

Затем подопечные Бруно Лаббадиа в гостях ушли от поражения в матче с «Лейпцигом» (2:2) и на своем поле победили «Аугсбург» (2:0).

А вот в последних матчах «Герта» дважды проиграла — сначала в Дортмунде уступив «Боруссии» (0:1), а затем на своем поле крупно влетев «Айнтрахту» (1:4).

После 31 тура Бундеслиги «Герта» с 38 очками занимает 11 место. Разница мячей 44-55, лучший бомбардир с 6 голами — Доди Лукебакио, еще 5 мячей у Ведада Ибишевича.

В первом круге «Герта» победила на своем поле со счетом 1:0. В прошлом сезоне берлинцы дома сыграли 1:1, а на выезде уступили 1:2. Последний раз во Фрайбурге «Герта» побеждала десять лет назад.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фрайбурга» — 2.80, победа «Герты» — 2.50, ничья — 3.50.

Несмотря на статистику, прогнозируем, что «Герта», которая успешнее проводит отрезок после перерыва, не проиграет в гостях.

Можно ожидать результативного матча. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «обе забьют» за 1.60. 0