«Брага» — «Боавишта». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Португалии 13 июня 2020 года

В 26-м туре чемпионата Португалии «Брага» будет принимать «Боавишту». Матч пройдет в Браге 13 июня. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Брага» — «Боавишта».

«Брага»

«Брага» с 46 набранными очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Двум лидерам коллектив проигрывает много, а четвертую строку опережает на три пункта.

За последние 11 матчей первенства «оружейники» смогли выйти победителями в девяти из них. Одну встречу они свели вничью и одну проиграли.

Непосредственно перед уходом на карантин «архиепископы» выдали 4-матчевую победную серию. В своем последнем поединке они в родных стенах обыграли 3:1 аутсайдера «Портимоненсе».

«Боавишта»

«Боавишта» по итогам 25 туров занимает 13-е место в чемпионате Португалии. В активе команды 29 очков, что на девять больше выше, чем верхний клуб в зоне вылета.

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До карантина коллектив не выиграл четыре поединка кряду при трех поражениях.

Только в последнем матче перед паузой клуб сыграл вничью с «Тонделой» (1:1). Перед этой неудачной серией он выиграл три встречи кряду.

После возобновления сезона безвыигрышная серия продолжилась — обидчиком выступил «Морейренсе» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Брага» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0