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    Выстоит ли «Ашхабад» в гостях у «Ахала»?

    «Ахал» — «Ашхабад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Ашхабад»
    Игроки «Ашхабада»
    В субботу, 13 июня, 14-м туре чемпионата Туркмении по футболу «Ахал» будет принимать «Ашхабад». Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на «Ахал» — «Ашхабад».

    «Ахал»

    В прошлом сезоне «Ахал» завоевал серебряные медали чемпионата Туркменистана, разгромив в последнем туре «Копетдаг» (4:0).

    В этом сезоне команда начал май двумя победами, сначала одолев дома «Энергетик Мары» (2:0), а затем на выезде справившись с «Небитчи» (2:1).

    Следующие два матча клуб из Аннау проиграл, сначала уступив в очной встрече с чемпионом и лидером лиги «Алтыном Асыр» (1:2). Хозяева открыли счет, но пропустили два мяча.

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    Затем «Ахал» на выезде в Мары был разгромлен местным «Мервом» (0:3), но сразу реабилитировался, победив в гостях «Шагадам» (2:1).

    В последних двух турах команда также не проигрывала. Сначала дома была ничья 0:0 с «Копетдагом», а затем удалось в гостях разбить «Энергетик» — 5:0.

    Коллектив занимает второе место в таблице, набрав 21 очко. Отставание от «Алтын Асыра» составляет четыре пункта.

    «Ашхабад»

    «Ашхабад» в этом сезоне одержал три победы при семи ничьих и двух поражениях, набрав 16 очков. Эти результаты позволяют команде занимать четвертое место из восьми.

    До недавнего времени у команды была серия из пяти поединков без поражений. Правда, из них была всего одна победа над «Энергетиком» Мары — 1:0.

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    В остальных играх были ничьи — с «Шагадамом», «Копетдагом», «Мервом» и «Небитчи». Любопытно, что все игры завершились с одинаковым счетом 1:1. Более того, в последних шести матчах с участием «Ашхабада» не забивалось боле двух мячей.

    В прошлом туре команда дома уступила лидеру «Алтын Асыру» — 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам встречи — 1.40, тогда как на успех «Ашхабада» коэффициент составляет 6.20. Ничья — 4.20.

    Cоперники в настоящий момент находятся примерно на одинаковом уровне, поэтому стоит обратить внимание на результативность в поединках с участием гостей, которые давно не забивают и не пропускают больше одного гола. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 1.92. 0

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