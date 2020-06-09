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    Поднимется ли «Динамо» Дрезден со дна?

    «Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 9 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт»
    «Динамо» Дрезден занимает последнее место
    Во вторник, 9 июня, «Динамо» Дрезден на своем поле примет «Гройтер Фюрт» в рамках 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Рудольф-Харбигштадионе», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт».

    «Динамо» Дрезден

    «Динамо» замыкает турнирную таблицу второй Бундеслиги, имея на своем счету только 27 очков. При этом коллектив провел на два матча меньше.

    Первые две встречи первенства после рестарта дрезденцы проиграли, поочередно уступив в родных стенах «Штутгарту» (0:2) и на выезде «Ганноверу» (0:3). Но в прошлом туре был бит «Веен» (3:2) в гостях.

    Перед уходом на незапланированный отдых «динамовцы» выиграли две игры кряду. В гостях они победили «Регенсбург» и дома «Эрцгебирге Ауэ» (по 2:1).

    «Гройтер Фюрт»

    По итогам 29-ти матчей «Гройтер Фюрт» идет на 11-й строчке с 38 баллами. От лидера «Арминии» коллектив отстает на 19 пунктов.

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    До зоны стыковых поединков за право выйти в первую Бундеслигу клуб отделяет 11 баллов. В случае победы команда может подняться на седьмую позицию.

    Все прогнозы на футбол

    За девять предыдущих матчей чемпионата клуб одержал лишь одну победу — над «Штутгартом» (2:0). При этом после возобновления первенства он ни разу не выиграл, хотя уже сыграл четыре встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» Дрезден выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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    «Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 9 июня 2020 года. Прогноз на «Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
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