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    «Славия» Мозырь — «Неман». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Мозырь — «Неман»
    «Славия» Мозырь
    В 12 туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь будет принимать «Неман». Игра пройдет на стадионе «Юность» 6 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Неман».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Июня 2020 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 18:00 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Славия» Мозырь

    Команда из города Мозырь имеет 15 очков в своей копилке. За 11 поединков чемпионата она забила 14 голов, а пропустила 17. В турнирной таблице Высшей лиги этот клуб идет восьмым.

    С середины и до конца апреля «Славия» Мозырь провела не самый приятный отрезок их четырех матчей без побед. Он начался с ничьей в противостоянии с «Рухом» Брест (0:0).

    Затем подопечные Михаила Мартиновича потерпели поражения от «Ислочи» (1:2) и «Минска» (1:3) в чемпионате, а также от БАТЭ (0:2) в Кубке. 3 мая «Славяне» переиграли «Витебск» (3:2).

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    В следующих трех встречах «Славия» Мозырь набрала 2 балла. Команда разошлась миром с «Торпедо-БеЛАЗ» (0:0), уступила «Шахтеру» Солигорск (0:2) и обменялась голами с «Городеей» (1:1). В последнем туре этот коллектив разобрался с клубом «Белшина» (3:2).

    «Неман»

    Представители Гродно набрали 14 баллов. В турнирной таблице они идут десятыми, отставая от грядущего соперника на 1 пункт. В 11 поединках Высшей лиги данная команда забила 14 и пропустила 17 голов.

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    • Первая победа в чемпионате была добыта подопечными Игоря Ковалевича 29 марта. Тогда «Неман» одолел «Витебск» (2:0). В следующих двух турах желто-зеленые сыграли вничью с «Шахтером» Солигорск (0:0) и «Белшиной» (1:1).

    Затем «олени» оказались слабее минского «Динамо» (0:2), но в 6 туре они уверенно справились с «Энергетиком-БГУ» в родных стенах (3:0).

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    Май для «Немана» начался с поражений от БАТЭ (1:3) и «Руха» Брест (2:4). Однако в двух недавних встречах подопечные Ковалевича заработали по три очка, обыграв «Торпедо-БелАЗ» (3:1) и «Городею» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Славии» Мозырь оценивается коэффициентом 2.65, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.15, а на победу «Немана» — 2.80.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0

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