«Ганновер» — «Динамо» Дрезден. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Второй Бундеслиги 3 июня 2020 года

В 26 туре Второй немецкой Бундеслиги «Ганновер» будет принимать «Динамо» Дрезден. Игра пройдет на «HDI-Арена» 3 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ганновер» — «Динамо» Дрезден.

«Ганновер»

«Ганновер» наверняка хотел бы побороться за место в высшем дивизионе. Тем не менее, сейчас от переходной зоны команду отделяют 13 очков. Хозяева девятые с 36 очками в активе.

Еще недавно у «Красных» было три победы подряд в чемпионате. Они разгромили на выезде «Нюрнберг» (3:0), выиграли у «Хольштейна» (3:1) и «Оснабрюк» (4:2).

Но затем коллектив сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1) и проиграл «Зандхаузену» (1:3).

Из 12 домашних матчей клуб выиграл только два, поэтому «Ганновер» занимает последнее место по выступлениям в родных стенах.

«Динамо» Дрезден

Немецкий клуб из Дрездена является худшим представителем Второй Бундеслиги. За 26 матчей команда набрала всего 24 балла, из-за чего она находится на последнем месте в турнирной таблице.

До приостановки турнира «Динамо» Дрезден имело отрезок из четырех поединков без побед, который начался с ничейной встречи с «Хайденхаймом» (0:0).

Затем подопечные Маркуса Каучински проиграли «Дармштадту» (2:3) и обошлись без забитых голов в противостоянии с «Санкт-Паули» (0:0).

22 февраля «Динамо» Дрезден оказалось слабее «Бохума» (1:2). В трех последних матчах команда Каучински взяла верх над «Регенсбургом» (2:1) и «Эрцгебирге Ауэ» (2:1), а также проиграла «Штутгарту» (0:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Ганновер» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0