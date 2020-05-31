«Шахтер» — «Динамо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч УПЛ 31 мая 2020 года

В матче плей-офф украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо».

«Шахтер»

Перед приостановкой чемпионата «Шахтер» проиграл «Заре» со счетом 1:0. Этот соперник сейчас преследует «горняков» в таблице, но несмотря на поражение, донецкий клуб продолжает лидировать, имея 59 очков и 13-очковый отрыв от ближайшего преследователя.

В рамках подготовки к продолжению сезона «кроты» провели два товарищеских матча со скромными «Рухом» и «Оболонью». «Рух» донецкий коллектив разгромил 4:1, а у «Оболони» номинальные хозяева выиграли со счетом 0:4.

Март для «Шахтера» выдался удачным. Команда одержала три победы подряд перед поражением от «Зари» — 3:4 с «Колосом», 4:1 с «Днепром-1» и 1:2 с «Вольфсбургом».

«Динамо»

«Динамо» имеет 46 очков и занимает третье место в зоне Лиги Европы. Команда не проигрывает в чемпионате на протяжении трех туров. Она обыграла 2:0 «Колос» и со счетом 1:3 выиграла у «Александрии».

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Перед карантином «сине-белые» сыграли вничью с «Десной» (1:1). Последнее поражение коллектив терпел 18 февраля от команды «Днепр-1» (3:1).

Киевляне тоже провели два товарищеских поединка. В первом команда сыграл вничью с «Рухом» (0:0), а во втором — обыграла «Олимпик» со счетом 2:0.

Прогноз

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза и в трех случаях сильнее был «Шахтер». Один раз была ничья — в Кубке Украины, но там в дополнительное время выиграло «Динамо». В прошлый раз «Шахтер» одержал победу с минимальным результатом.

1.83 и 4.20 — такие коэффициенты дают на этот поединок. На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.75.

Это начало после перерыва. Командам еще нужно набрать форму. Так что много от этой игры мы не ждем, несмотря на такое дерби. Ожидаем тотал меньше 2.5 за 1.80. 0