«Белшина» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 30 мая 2020 года

«Белшина»
«Белшина» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету всего 3 очка.
«Красно-черные» в текущем сезоне не одержали ни одной победы при трех ничьих и семи поражениях.
В мае «резиновые» уступили брестскому «Динамо» (0:3), «Ислочи» (1:2) и солигорскому «Шахтеру» (0:4), а также разошлись миром с «Витебском» (1:1).
Добавим, что «Белшина» пропустила наибольшее количество голов в этом сезоне (20).
«Славия» Мозырь
«Славия» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 12 баллами.
На счету команды из Мозыря три победы, три ничьи и четыре поражения в национальном первенстве.
В этом месяце «славяне» одолели «Витебск» (3:2), поделили очки с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и «Городеей» (1:1), а также проиграли солигорскому «Шахтеру» (0:2).
Отметим, что в гостевых матчах «Славия» пропустила вдвое больше голов (10), чем на своем поле (5).
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Славии» — 2.45, победа «Белшины» — 3.00, ничья — 3.00.
В белорусском первенстве проведена уже треть встреч, а «красно-черные» до сих пор не имеют побед в активе. Это говорит о серьезном кризисе, выбраться из которого и сберечь прописку в элитном дивизионе будет очень сложно.
Да, «славяне» тоже не так стабильны, как им хотелось бы, но они все же демонстрируют более качественный футбол, поэтому проиграть в Бобруйске не должны. Наш прогноз — «победа "Славии" с форой 0» за 1.73.
Еще один вариант для ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.68. Ждем от команд из нижней части турнирной таблицы закрытой и нерезультативной игры. 0