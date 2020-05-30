«Белшина» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Белшина» на своем поле примет «Славию» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Бобруйске на стадионе «Спартак», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Белшина» — «Славия» Мозырь.

«Белшина»

«Белшина» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету всего 3 очка.

«Красно-черные» в текущем сезоне не одержали ни одной победы при трех ничьих и семи поражениях.

В мае «резиновые» уступили брестскому «Динамо» (0:3), «Ислочи» (1:2) и солигорскому «Шахтеру» (0:4), а также разошлись миром с «Витебском» (1:1).

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Добавим, что «Белшина» пропустила наибольшее количество голов в этом сезоне (20).

«Славия» Мозырь

«Славия» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 12 баллами.

На счету команды из Мозыря три победы, три ничьи и четыре поражения в национальном первенстве.

В этом месяце «славяне» одолели «Витебск» (3:2), поделили очки с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и «Городеей» (1:1), а также проиграли солигорскому «Шахтеру» (0:2).

Отметим, что в гостевых матчах «Славия» пропустила вдвое больше голов (10), чем на своем поле (5).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Славии» — 2.45, победа «Белшины» — 3.00, ничья — 3.00.

В белорусском первенстве проведена уже треть встреч, а «красно-черные» до сих пор не имеют побед в активе. Это говорит о серьезном кризисе, выбраться из которого и сберечь прописку в элитном дивизионе будет очень сложно.

Да, «славяне» тоже не так стабильны, как им хотелось бы, но они все же демонстрируют более качественный футбол, поэтому проиграть в Бобруйске не должны. Наш прогноз — «победа "Славии" с форой 0» за 1.73.

Еще один вариант для ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.68. Ждем от команд из нижней части турнирной таблицы закрытой и нерезультативной игры. 0