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    Проведет ли «Бавария» очередной уверенный матч дома?

    «Бавария» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Фортуна»
    Роберт Левандовски
    В 29 туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на «Альянц Арене» 30 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Мая 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Фортуна Фортуна
  • Дюссельдорф
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.07
  • X
  • 12.50
  • 2
  • 26.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата с 64 очками. От конкурента «Боруссии» Д коллектив Ханса-Дитера Флика оторвался на 7 пунктов.

    Перед паузой «Бавария» встретилась с «Шальке» в рамках четвертьфинала Кубка страны. Этот выездной матч гости выиграли благодаря голу Киммиха (1:0).

    В последнем поединке чемпионата в преддверии остановки сезона мюнхенцы всухую переиграли «Аугсбург» (2:0). Выйдя из карантина, красные победили в трех матчах.

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    • Сперва «Бавария» на выезде справилась с «Унионом» (2:0), а затем коллектив Флика разгромил «Айнтрахт» (5:2). В последнем поединке его подопечные одержали верх над «Боруссией» Д (1:0).

    «Фортуна»

    Клуб из Дюссельдорфа имеет в своем активе 27 очков. Из-за таких плохих показателей он располагается в зоне борьбы за выживание на 16 позиции.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Совсем недавно «Фортуна» пережила отрезок из пяти поединков без побед. Он начался с ничейной встречи с «Гертой» (3:3).

    3 марта коллектив Уве Реслера потерпел поражение от «Саарбрюккена» в серии пенальти (1:2, 6:7) и вылетел из Кубка страны.

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    После неудачи в Кубке «Фортуна» расписала мировую с «Майнцем» (1:1), «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2). 27 мая команда Реслера переиграла «Шальке» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают скромный коэффициент 1.09, на ничью — 13.0, а на победу «Фортуны» — 34.0

    Сейчас «Бавария» находится на хорошем ходу. Клуб из Дюссельдорфа не будет для мюнхенцев серьезной преградой. Наш прогноз и ставка на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 1.62. 0

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    «Бавария» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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