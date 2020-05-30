«Бавария» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

В 29 туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на «Альянц Арене» 30 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Фортуна».

«Бавария»

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата с 64 очками. От конкурента «Боруссии» Д коллектив Ханса-Дитера Флика оторвался на 7 пунктов.

Перед паузой «Бавария» встретилась с «Шальке» в рамках четвертьфинала Кубка страны. Этот выездной матч гости выиграли благодаря голу Киммиха (1:0).

В последнем поединке чемпионата в преддверии остановки сезона мюнхенцы всухую переиграли «Аугсбург» (2:0). Выйдя из карантина, красные победили в трех матчах.

Сперва «Бавария» на выезде справилась с «Унионом» (2:0), а затем коллектив Флика разгромил «Айнтрахт» (5:2). В последнем поединке его подопечные одержали верх над «Боруссией» Д (1:0).

«Фортуна»

Клуб из Дюссельдорфа имеет в своем активе 27 очков. Из-за таких плохих показателей он располагается в зоне борьбы за выживание на 16 позиции.

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Совсем недавно «Фортуна» пережила отрезок из пяти поединков без побед. Он начался с ничейной встречи с «Гертой» (3:3).

3 марта коллектив Уве Реслера потерпел поражение от «Саарбрюккена» в серии пенальти (1:2, 6:7) и вылетел из Кубка страны.

После неудачи в Кубке «Фортуна» расписала мировую с «Майнцем» (1:1), «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2). 27 мая команда Реслера переиграла «Шальке» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают скромный коэффициент 1.09, на ничью — 13.0, а на победу «Фортуны» — 34.0

Сейчас «Бавария» находится на хорошем ходу. Клуб из Дюссельдорфа не будет для мюнхенцев серьезной преградой. Наш прогноз и ставка на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 1.62. 0