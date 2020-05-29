ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Атлетико»Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-м Вадим ЕвсеевКарантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 07:16
    • «СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами
  • 07:00
    • «Локомотив» не смог продлить аренду Жоау Мариу
  • 00:52
    • Рами хочет покинуть «Сочи», поскольку ему не платят зарплату
  • 21:31
    • «Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»
  • 21:24
    • В Москве с 1 июня открываются стадионы и спортивные объекты
  • 19:59
    • РПЛ рассмотрит возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями
  • 18:21
    • Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями
    Все новости спорта

    Прервет ли «Байер» свою безвыигрышную серию выездов в Фрайбург?

    «Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 29 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Байер»
    «Байер»
    В пятницу, 29 мая в рамках 29-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» примет на своем поле «Байер». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Прогноз на «Фрайбург» — «Байер».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Мая 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 21:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Фрайбург»

    В конце февраля «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и дома уступил дюссельдорфской «Фортуне» (0:2), пропустив по мячу в каждом тайме.

    Март начался с выездного поражения от «Боруссии» в Дортмунде — 0:1. В последнем матче перед карантином «Фрайбург» дома победил берлинский «Унион» со счетом 3:1.

    В первом матче после перерыва «бразильцы из Брайсгау» упустили гостевую победу над «Лейпцигом» (1:1), после чего дома уступили «Вердеру» (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче «Фрайбург» на выезде устроил перестрелку с «Айнтрахтом». Дважды гости вели по ходу матча, но в итоге упустили победу в концовке — 3:3.

  • Трансферный дайджест. 19-25 мая
  • Куда переберется скандальный форвард, удержит ли «Бавария» канадского вундеркинда, кто претендует на защитника «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
  • 25/05/2020

    • После 28 туров Бундеслиги «Фрайбург» с 38 очками занимает 8 место. Разница мячей 38-40, лучший бомбардир с 9 голами — Нильс Петерсен, по 5 мячей забили Лукас Хелер и Лука Вальдшмидт.

    Матч пропустят травмированные защитник Лукас Кюблер, хавбеки Йорик Раве и Флориан Кат, и нападающий Лука Вальдшмидт.

    «Байер»

    Леверкузенский клуб в марте успел поиграть в трех турнирах, начав с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1) в Бундеслиги, после чего в Кубке Германии расправился с «Унионом» (3:1).

  • Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»
  • «Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице
  • Вчера

    • Перед перерывом на карантин «аптекари» дома разгромили «Айнтрахт» (4:0) в чемпионате Германии и на выезде сыграли с «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Вернувшись с карантина «Байер» начал с крупной гостевой победы над «Вердером» (4:1), после чего уверенно же расправились с «Боруссией» (3:1) в Менхенгладбахе.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В последнем матче «Байер» на своем поле был разгромлен «Вольфсбургом» (1:4) и с 53 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 53-36, 10 голов забил Кай Хавертц, еще 9 у Кевина Фолланда.

    Матч из-за травм пропустят защитник Ларс Бендер и нападающий Кефин Фолланд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге «Байер» сыграл дома вничью с «Фрайбургом» (1:1). В прошлом сезоне леверкузенцы в гостях сыграли 0:0, а дома победили 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фрайбурга» — 4.60, победа «Байера» — 1.75, ничья — 4.05.

    Из пяти последних матчей команд в Фрайбурге, три завершились со счетом 0:0, еще два раза победил «Фрайбург», так что прогнозируем, что хозяева не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 2,35 и «Обе забьют — нет» за 2,25. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Шагадам — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Скала — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Штутгарт — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.39
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сезон возобновился 19 мая
  • Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией
    • 00:57 23/05/2020     Томас Мюллер
  • Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высоте
    • 11:29 24/05/2020     «Ливерпуль» — «Атлетико»
  • Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса
    • Вчера в 23:31
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 29 мая 2020 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
    Тоже интересно
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице Вчера в 16:110
  • 11:21
    • «Челси» интересен игрок из Чемпионшипа
  • 10:32
    • «Манчестер Юнайтед» взял кредит на летние трансферы
  • 07:49
    • Уайт назвал имя следующего соперника Яна
    Киммих принес победу «Баварии» Футбол Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титулРеакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» Вчера в 05:150
  • Экспресс дня

  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • 3.21
    •
  • 11:05
    • «Валенсия» нацелилась на защитника «Атлетико»
  • 10:49
    • «Бетис» заинтересован в подписании хавбека «Гента»
  • 10:15
    • Фавр: Я намерен отработать контракт с «Боруссией» Д до конца
    Пеп Гвардиола Футбол Лига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнираКто входит в число самых титулованных тренеров главного еврокубка? 26/05/2020 в 18:070
  • 08:54
    • Форвард «Боруссии» Д получил травму в столкновении с арбитром
  • 08:37
    • Шотландскую Премьер-лигу могут расширить
  • 08:20
    • «Виссел Кобе» побил рекорд японской лиги по прибыли
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие