«Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 29 мая 2020 года

В пятницу, 29 мая в рамках 29-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» примет на своем поле «Байер». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Прогноз на «Фрайбург» — «Байер».

«Фрайбург»

В конце февраля «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и дома уступил дюссельдорфской «Фортуне» (0:2), пропустив по мячу в каждом тайме.

Март начался с выездного поражения от «Боруссии» в Дортмунде — 0:1. В последнем матче перед карантином «Фрайбург» дома победил берлинский «Унион» со счетом 3:1.

В первом матче после перерыва «бразильцы из Брайсгау» упустили гостевую победу над «Лейпцигом» (1:1), после чего дома уступили «Вердеру» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче «Фрайбург» на выезде устроил перестрелку с «Айнтрахтом». Дважды гости вели по ходу матча, но в итоге упустили победу в концовке — 3:3.

После 28 туров Бундеслиги «Фрайбург» с 38 очками занимает 8 место. Разница мячей 38-40, лучший бомбардир с 9 голами — Нильс Петерсен, по 5 мячей забили Лукас Хелер и Лука Вальдшмидт.

Матч пропустят травмированные защитник Лукас Кюблер, хавбеки Йорик Раве и Флориан Кат, и нападающий Лука Вальдшмидт.

«Байер»

Леверкузенский клуб в марте успел поиграть в трех турнирах, начав с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1) в Бундеслиги, после чего в Кубке Германии расправился с «Унионом» (3:1).

Перед перерывом на карантин «аптекари» дома разгромили «Айнтрахт» (4:0) в чемпионате Германии и на выезде сыграли с «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Вернувшись с карантина «Байер» начал с крупной гостевой победы над «Вердером» (4:1), после чего уверенно же расправились с «Боруссией» (3:1) в Менхенгладбахе.

В последнем матче «Байер» на своем поле был разгромлен «Вольфсбургом» (1:4) и с 53 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 53-36, 10 голов забил Кай Хавертц, еще 9 у Кевина Фолланда.

Матч из-за травм пропустят защитник Ларс Бендер и нападающий Кефин Фолланд.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге «Байер» сыграл дома вничью с «Фрайбургом» (1:1). В прошлом сезоне леверкузенцы в гостях сыграли 0:0, а дома победили 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фрайбурга» — 4.60, победа «Байера» — 1.75, ничья — 4.05.

Из пяти последних матчей команд в Фрайбурге, три завершились со счетом 0:0, еще два раза победил «Фрайбург», так что прогнозируем, что хозяева не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 2,35 и «Обе забьют — нет» за 2,25. 0