«Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 29 мая 2020 года

В пятницу, 29 мая, «Дармштадт» на своем поле примет «Гройтер Фюрт» в рамках 29-го тура первенства Второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Дармштадте на стадионе «Бёлленфалльтор», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт».

«Дармштадт»

По завершении 27-го тура второй по силе лиги Германии команда из Дармштадта расположилась на пятом месте в турнирной таблице с 42 баллами. От лидера «Арминии» она отстает на 11 пунктов.

До приостановки спортивных событий «Дармштадт 98» не проигрывал в течение 13 матчей. Однако большая часть поединков заканчивалась ничейными исходами.

Из-за частых ничьих команда Димитриоса Граммозиса успела отстать и от позиции, которая позволяет попасть в плей-офф в борьбе за Бундеслигу. Сейчас разрыв от этой строки в таблице составляет три очка.

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Возобновление Второй Бундеслиги получилось для «лилий» провальным — в выездном поединке «Дармштадт 98» проиграл «Карлсруэ» — 0:2.

Тем не менее, в двух следующих турах коллектив победил «Санкт-Паули» (4:0) и «Эрцгебирге Ауэ» (3:1).

«Гройтер Фюрт»

По итогам 27-ми матчей «Гройтер Фюрт» идет на восьмой строчке с 37 баллами. От лидера «Арминии» коллектив отстает на 16 пунктов.

До зоны стыковых поединков за право выйти в первую Бундеслигу клуб отделяет восемь баллов. В случае победы команда может подняться на шестую позицию.

За семь предыдущих матчей чемпионата клуб одержал лишь одну победу — над «Штутгартом» (2:0). При этом после возобновления первенства он ни разу не выиграл, хотя уже сыграл три встречи.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Дармштадт» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0