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    Поднимется ли «Дармштадт» к лидерам?

    «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 29 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт»
    «Дармштадт» идет на пятом месте
    В пятницу, 29 мая, «Дармштадт» на своем поле примет «Гройтер Фюрт» в рамках 29-го тура первенства Второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Дармштадте на стадионе «Бёлленфалльтор», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 29 Мая 2020 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •  Дармштадт 98 19:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Дармштадт»

    По завершении 27-го тура второй по силе лиги Германии команда из Дармштадта расположилась на пятом месте в турнирной таблице с 42 баллами. От лидера «Арминии» она отстает на 11 пунктов.

    До приостановки спортивных событий «Дармштадт 98» не проигрывал в течение 13 матчей. Однако большая часть поединков заканчивалась ничейными исходами.

    Из-за частых ничьих команда Димитриоса Граммозиса успела отстать и от позиции, которая позволяет попасть в плей-офф в борьбе за Бундеслигу. Сейчас разрыв от этой строки в таблице составляет три очка.

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    Возобновление Второй Бундеслиги получилось для «лилий» провальным — в выездном поединке «Дармштадт 98» проиграл «Карлсруэ» — 0:2.

    Тем не менее, в двух следующих турах коллектив победил «Санкт-Паули» (4:0) и «Эрцгебирге Ауэ» (3:1).

    «Гройтер Фюрт»

    По итогам 27-ми матчей «Гройтер Фюрт» идет на восьмой строчке с 37 баллами. От лидера «Арминии» коллектив отстает на 16 пунктов.

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    До зоны стыковых поединков за право выйти в первую Бундеслигу клуб отделяет восемь баллов. В случае победы команда может подняться на шестую позицию.

    За семь предыдущих матчей чемпионата клуб одержал лишь одну победу — над «Штутгартом» (2:0). При этом после возобновления первенства он ни разу не выиграл, хотя уже сыграл три встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Дармштадт» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 29 мая 2020 года. Прогноз на «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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