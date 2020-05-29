«Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Второй Бундеслиги по футболу 29 мая 2020 года

«Дармштадт»
По завершении 27-го тура второй по силе лиги Германии команда из Дармштадта расположилась на пятом месте в турнирной таблице с 42 баллами. От лидера «Арминии» она отстает на 11 пунктов.
До приостановки спортивных событий «Дармштадт 98» не проигрывал в течение 13 матчей. Однако большая часть поединков заканчивалась ничейными исходами.
Из-за частых ничьих команда Димитриоса Граммозиса успела отстать и от позиции, которая позволяет попасть в плей-офф в борьбе за Бундеслигу. Сейчас разрыв от этой строки в таблице составляет три очка.
Возобновление Второй Бундеслиги получилось для «лилий» провальным — в выездном поединке «Дармштадт 98» проиграл «Карлсруэ» — 0:2.
Тем не менее, в двух следующих турах коллектив победил «Санкт-Паули» (4:0) и «Эрцгебирге Ауэ» (3:1).
«Гройтер Фюрт»
По итогам 27-ми матчей «Гройтер Фюрт» идет на восьмой строчке с 37 баллами. От лидера «Арминии» коллектив отстает на 16 пунктов.
До зоны стыковых поединков за право выйти в первую Бундеслигу клуб отделяет восемь баллов. В случае победы команда может подняться на шестую позицию.
За семь предыдущих матчей чемпионата клуб одержал лишь одну победу — над «Штутгартом» (2:0). При этом после возобновления первенства он ни разу не выиграл, хотя уже сыграл три встречи.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Дармштадт» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0