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    Сможет ли «Унион» прервать серию без побед?

    «Унион» — «Майнц». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Майнц»
    Себастьян Андерссон
    В среду, 27 мая, «Унион» в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» сыграет с «Майнцем» в 28-м туре немецкой Бундеслиги. Начало — в 21:30 по мск. Прогноз на «Унион» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Мая 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 21:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
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    «Унион»

    Перед стартом 28-го тура, «Унион» с 30 зачетными пунктами находится на 13 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону переходных матчей на шесть баллов.

    На данный момент у коллектива из Берлина 5-матчевая безвыигрышная серия, где последние пять из них были проигрышными.

    Еще до ухода на перерыв «железные» уступили в Кубке страны на выезде «Байеру» (1:3), а также были повержены в первенстве «Фрайбургом» (1:3) в гостях. После рестарта чемпионата они потерпели фиаско дома от «Баварии» и в дерби от «Герты» (0:4).

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    • В 13 домашних встречах текущего немецкого первенства «Унион» одержал шесть победных результатов, раз сыграл вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 18:18.

    «Майнц»

    «Майнц» находится на 15 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков, опережая зону переходных матчей на три балла, а прямой вылет — на шесть.

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    • «05» тоже имеют серию без побед, но в отличии от своего предстоящего противника, она состоит из трех встреч, где две были ничейными и одна проигрышной.

    Мировые состоялись на своей арене с «Фортуной» (1:1) еще до перерыва, а также в гостях с «Кельном» (2:2) уже после рестарта чемпионата. Фиаско было накануне от «РБ Лейпциг» (0:5) на своей территории.

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    13 выездных матчей этого сезона Бундеслиги принесли «Майнцу» четыре виктории, один мировой исход и восемь поражений, разница забитых и пропущенных — 21:34.

    В первом круге «Унион» на выезде смог переиграть «Майнц» со счетом 3:2.

    Прогноз на «Унион» — «Майнц»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Майнца» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды не особо хорошо провели свои поединки после возобновления чемпионат, но на своей арене «Унион» будет иметь больше шансов на успех. Наши прогноз и ставка: победа «Униона» с форой 0. 0

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