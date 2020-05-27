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    Добудет ли «Ференцварош» нужный результат в Будапеште?

    «Уйпешт» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Венгрии 27 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ференцварош
    Прогноз и ставки на «Уйпешт» — «Ференцварош»
    Токмак Нгуен
    В 20 туре чемпионата Венгрии «Уйпешт» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Суса Ференц» 27 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Уйпешт» — «Ференцварош».
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    Футбол. Венгрия. Национальный чемпионат I 27 Мая 2020 года
    Уйпешт
  • Венгрия. Национальный чемпионат I
    •  Уйпешт 21:00 Ференцварош Ференцварош
  • Венгрия. Национальный чемпионат I
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Уйпешт»

    За 24 тура венгерского первенства команда из Будапешта набрала 29 очков, в результате чего она идет девятой, опережая клуб из зоны вылета всего на 1 пункт.

    До паузы в футболе «Уйпешт» последний раз побеждал в чемпионате 22 февраля. В тот день подопечные Небойша Виньевича минимально переиграли «Капошвар» (1:0).

    В следующих двух встречах фиолетовые потерпели поражения от «Пушкаш Академи» (2:3) и «Диошдьери ВТК» (2:1).

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    14 марта «Уйпешт» на своем поле сыграл вничью с клубом «Пакш» (1:1). В мае ребята из Будапешта провели две товарищеские встречи, в которых они расписали мировую с «МТК Будапешт» (2:2) и уступил «Пакшу» (1:2).

    «Ференцварош»

    Еще один представитель Будапешта находится на данном этапе турнира на первом месте. В 24 встречах венгерского чемпионата эта команда заработала 56 очков.

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    • Ближайшего преследователя «Ференцварош» опережает на 6 пунктов. В официальных поединках команда Сергея Реброва последний раз проигрывала в феврале, уступив «Мезьокьовешду» (0:3).

    Позже «зеленые орлы» одержали верх над «Дебреценом» (2:0), а также расписали мировую с «Залаэгерсегом» (1:1).

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    В последнем матче перед паузой «Ференцварош» разнес команду «Капошвар» (5:0), а 23 мая этот коллектив победил «Дебрецен» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Уйпешта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.55, а на победу «Ференцвароша» — 2.03.

    В Будапеште лидер чемпионата встретится с клубом, который борется за сохранение прописки в элите венгерского первенства. Поэтому фавориты встречи должны брать здесь очки. Наши прогноз и ставка на матч — «Ференцварош» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.57. 0

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