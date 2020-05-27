«Санкт-Паули» — «Хайденхайм». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 мая 2020 года

В среду, 27 мая, «Санкт-Паули» на своем поле примет «Хайденхайм» в рамках 28-го тура первенства второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Гамбурге на стадионе «Миллернтор», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Санкт-Паули» — «Хайденхайм».

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» по итогам 27 игровых дней находится на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 33 зачетных пункта, опережая опасную зону на пять баллов.

На выходных коллектив из Гамбурга на выезде был разгромлен «Дармштадтом» со счетом 0:4. Этим фиаско «пираты» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где три игры были победными.

А первая встреча после рестарта первенства принесла команде домашнюю викторию над «Нюрнбергом» (1:0), а перед незапланированным отдыхом она сыграла 2:2 с «Зандхаузеном» в гостях.

На «Миллернторе» в текущем первенстве «Санкт-Паули» победил в семи играх из 14, четыре встречи свел вничью и трижды проиграл, разница мячей — 21:12.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в этом сезоне борется за выход в первую Бундеслигу. На данный момент команда идет четвертой, уступая второй строке всего лишь два пункта.

В отрезке из четырех последних проведенных матчей «красно-белые» чередовали выездные поражения с домашними победными результатами.

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Непосредственно перед уходом на карантин они уступили 0:2 «Дармштадту», но одолели 3:1 «Карлсруэ», а после возобновления чемпионата были разгромлены «Бохумом» (0:3) и одолели накануне «Вехен Висбаден» — 1:0.

В 13 гостевых поединках «Хайденхайм» победил только в четырех из них, четыре игры свел вничью и пять раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:18.

В первом круге «Хайденхайм» на своем поле переиграл «Санкт-Паули» со счетом 1:0, в прошлом сезоне в Гамбурге команды сыграли 1:1, а дома «Хайденхайм» победил 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Санкт-Паули» — 2.55, победа «Хайденхайма» — 2.90, ничья — 3.25.

«Санкт-Паули» на своей арене в целом хорошо играет против «Хайденхайма», но в этом противостоянии мы все же отдаем предпочтение гостям. Наш прогноз и ставка: Х2. 0