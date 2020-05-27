«Спарта» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чешской Первой лиги 27 мая 2020 года

В 25 туре чемпионата Чехии «Спарта» будет принимать «Викторию» Пльзень. Игра пройдет на «Дженерали Арене» 27 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Спарта» — «Виктория» Пльзень.

«Спарта»

Пражский коллектив на данный момент находится на девятом месте в таблице. За 24 матча чемпионата команда сумела завоевать 35 очков и оторваться от группы вылета на 8 пунктов.

В 2020-м году «Спарта» не выиграла ни одном матче в чемпионате Чехии. В первых встречах нового года красные оказались слабее «Слована» Либерец (0:2) и «Сигмы» (0:1).

Затем «Железная Спарта» расписала мировую с клубом «Фастав» Злин (2:2).

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Единственная победа в 2020-м была зафиксирована в рамках Кубка страны в противостоянии с командой «Баник Острава» (5:0). В 24 тура «Спарта» сыграла вничью с пражской «Славией» (1:1).

«Виктория» Пльзень

Чешский клуб из города Пльзень заработал 50 очков. Благодаря такому показателю он находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Славии» на 8 баллов.

В 2020-м году «Виктория» Пльзень только побеждает. Сперва команда Адриана Гули переиграла «Слезски Опава» (3:0), а затем одолела «Пршибрам» (4:0) и «Яблонец» (2:1).

В мартовской встрече в рамках Кубка Чехии «Викторка» разобралась с «Младой Болеслав» (4:2). 7 марта красно-синие одержали верх над «Ческе-Будеевице» (1:0).

В майских товарищеских встречах «Виктория» Пльзень победила «Дуклу» Прага (3:1), «Пршибрам» (4:0) и «Ческе-Будеевице» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Спарты» в игре 25-го тура чемпионата Чехии букмекеры предлагают поставить за 2.60. На ничью они дают коэффициент 3.50, а на победу «Виктории» Пльзень — 2.60.

В Праге сойдутся между собой два соперника, которые не станут играть от обороны, поскольку им обоим нужно зарабатывать максимальное количество очков. Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.73. 0