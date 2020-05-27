«Ческе-Будеевице» — «Слован Либерец». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 27 мая 2020 года

В среду, 27 мая, «Ческе-Будеевице» на своем поле примет «Слован Либерец» в 25-м туре чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Ческе-Будеевице» — «Слован Либерец».

«Ческе-Будеевице»

«Ческе-Будеевице» после 24 туров располагается на восьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 36 очков, уступая всего четыре балла третьей строке.

Перед уходом на перерыв «черно-белые» проиграли две игры подряд. В 23 туре они уступили в родных стенах «Банику Острава» (0:2), а в следующей игре потерпели фиаско в гостях от «Виктории Пльзень» (0:1), пропустив в самой концовке встречи.

Накануне коллектив провел две контрольные игры. 13 мая он разгромил «Мас Таборско»(5:1), а 20 числа крупно проиграл «Виктории Пльзень» со счетом 1:4.

В 12 домашних матчей текущего чешского чемпионата «Ческе-Будеевице» добыл победы в половине из них, дважды сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 18:15.

«Слован Либерец»

«Слован Либерец» имеет такое же количество баллов, как и предстоящий противник, но из-за лучшей разницы мячей идет строкой выше.

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«Сине-белые» уже успели провести одну игру после рестарта первенства, проиграв на выезде «Теплице» со счетом 0:2. Этой неудачей команда прервала 6-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

При подготовке клуб из Либереца расписал мировую с «Богемианс 1905» (1:1), а также обыграл представителя второго чешского дивизиона «Варнсдорф» — 2:0.

12 гостевых поединков текущего чемпионата принесли «Словану» четыре победных результата, один ничейный исход и семь проигрышей, разница забитых и пропущенных — 13:18.

В первом круге «Слован» на своей территории обыграл «Ческе-Будеевице» со счетом 4:2.

Прогноз на «Ческе-Будеевице» — «Слован Либерец»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» предлагают — 2.55.

На викторию «Ческе-Будеевице» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

Для «Ческе-Будеевице» «Слован» является неудобным соперником, которого он не может переиграть уже 13 матчей подряд. Вполне возможно, что эта серия продлится. Рекомендуем поставить на гостей с 0 форой. 0