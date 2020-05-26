«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Бундеслиги 26 мая 2020 года

В 28 туре чемпионата Германии «Вердер» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «Везерштадион» 26 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» М.

«Вердер»

Команда из Бремена проводит провальный сезон. На данном этапе турнира она буксует на предпоследнем месте в таблице с 21 баллом в копилке.

Чтобы выйти из зоны вылета и зоны борьбы за выживание, коллективу Флориана Кофельдта необходимо отыграть разницу в шесть пунктов.

Перед паузой в футболе «Вердер» проиграл три матча кряду в чемпионате, а 4 марта зелено-белые вылетели из Кубка Германии от «Айнтрахта» (0:2).

В 25 туре коллектив из Бремена расписал мировую с «Гертой» (2:2). После возобновления Бундеслиги «Вердер» был разбит «Байером» (1:4), но в недавнем матче он переиграл «Фрайбург» (1:0).

«Боруссия» М

Клуб из Менхенгладбаха замыкает пятерку лидеров чемпионата с 52 очками в копилке. От «Баварии» команда отстает на девять пунктов, а от зоны Лиги чемпионов — на 1 балл.

Все прогнозы на спорт

Перед паузой «Боруссия» М успела принять участие в двух мартовских поединках. В ходе 25-го тура «жеребята» в родных стенах потерпели поражение от «Боруссии» Д (1:2).

Последнюю встречу перед остановкой подопечные Марко Розе выиграли. На «Боруссия Парк» черно-бело-зеленые взяли верх над «Кельном» (2:1).

Победный ход «Гладбах» продолжил и после возобновления чемпионата. 16 мая «Боруссия» М переиграла «Айнтрахт» (1:3), но уже в следующем туре эта команда влетела «Байеру» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Вердера» в игре 28-го тура Бундеслиги оценивается в 4.38, на ничью букмекеры дают котировку 3.96, а на победу «Боруссии» М — 1.85.

У коллектива из Менхенгладбаха появилась хорошая возможность завоевать 3 очка в поединке с проблемным «Вердером» и продвинуться выше по таблице. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Боруссии» М с коэффициентом 1.85. 0