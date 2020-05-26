«Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 26 мая 2020 года

«Айнтрахт»
Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне опустился на 14 место в турнирной таблице. В 26 матчах эта команда заработала 28 очков.
Соперников из зоны борьбы за выживание «Айнтрахт» опережает на 4 балла. Последний раз подопечные Ади Хюттера выигрывали 4 марта. В той встрече «орлы» прошли «Вердер» в Кубке Германии (2:0).
Затем в Бундеслиге «Айнтрахт» в Леверкузене получил в свою сетку четыре гола от «Байера» (0:4), после чего в Лиге Европы команда уступила «Базелю» (0:3).
После рестарта чемпионата команда Ади Хюттера влетела «Боруссии» М (1:3), а также оказалась слабее «Баварии» (2:5).
«Фрайбург»
Коллектив из одноименного города занимает седьмую позицию в турнирной таблице, набрав за 27 матчей 37 очков. От еврокубковой зоны команду отделяют два пункта.
Последние результаты подопечных Кристиана Штрайха нельзя назвать выдающимися. «Фрайбург» победил лишь раз в недавних шести встречах.
В 22 туре чемпионата команда Штрайха разошлась миром с «Аугсбургом» (1:1), после чего она уступила «Фортуне» (0:2) и «Боруссии» Д (0:1).
До приостановки футбола «Фрайбург» одержал верх над «Унионом» (3:1). Рестарт Бундеслиги оказался для этого коллектива неудачным. Сперва он сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1), а затем потерпел поражение от «Вердера» (0:1).
Прогноз и ставка
На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.75, а на победу «Айнтрахта» — 3.55.
На «Коммерцбанк Арене» хозяева сделают все, чтобы наконец-то заработать очки в чемпионате, но и «Фрайбургу» нужны баллы для борьбы за еврокубки. Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.61. 0