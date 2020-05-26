«Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 26 мая 2020 года

В 28 туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 26 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Фрайбург».

«Айнтрахт»

Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне опустился на 14 место в турнирной таблице. В 26 матчах эта команда заработала 28 очков.

Соперников из зоны борьбы за выживание «Айнтрахт» опережает на 4 балла. Последний раз подопечные Ади Хюттера выигрывали 4 марта. В той встрече «орлы» прошли «Вердер» в Кубке Германии (2:0).

Затем в Бундеслиге «Айнтрахт» в Леверкузене получил в свою сетку четыре гола от «Байера» (0:4), после чего в Лиге Европы команда уступила «Базелю» (0:3).

После рестарта чемпионата команда Ади Хюттера влетела «Боруссии» М (1:3), а также оказалась слабее «Баварии» (2:5).

«Фрайбург»

Коллектив из одноименного города занимает седьмую позицию в турнирной таблице, набрав за 27 матчей 37 очков. От еврокубковой зоны команду отделяют два пункта.

Все прогнозы на Бундеслигу

Последние результаты подопечных Кристиана Штрайха нельзя назвать выдающимися. «Фрайбург» победил лишь раз в недавних шести встречах.

В 22 туре чемпионата команда Штрайха разошлась миром с «Аугсбургом» (1:1), после чего она уступила «Фортуне» (0:2) и «Боруссии» Д (0:1).

До приостановки футбола «Фрайбург» одержал верх над «Унионом» (3:1). Рестарт Бундеслиги оказался для этого коллектива неудачным. Сперва он сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1), а затем потерпел поражение от «Вердера» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.75, а на победу «Айнтрахта» — 3.55.

На «Коммерцбанк Арене» хозяева сделают все, чтобы наконец-то заработать очки в чемпионате, но и «Фрайбургу» нужны баллы для борьбы за еврокубки. Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.61. 0