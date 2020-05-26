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    Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?

    «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 26 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бавария»
    Футболисты «Боруссии»
    Во вторник, 26 мая, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Мая 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 57 очков.

    «Черно-желтые» одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В активе команды Люсьена Фавра серия побед из шести матчей, в которых она обыграла «Айнтрахт» (4:0), «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0), «Боруссию» Менхенгладбах (2:1), «Шальке» (4:0) и «Вольфсбург» (2:0).

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    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 61 набранным очком.

    На счету действующих чемпионов 19 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 27 сыгранных турах.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победная серия подопечных Ханса-Дитера Флика тоже насчитывает шесть матчей. За этот период мюнхенская команда победила «Кельн» (4:1), «Падерборн» (3:2), «Хоффенхайм» (6:0), «Аугсбург» (2:0), «Унион» (2:0) и «Айнтрахт» (5:2).

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    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.85, победа «Боруссии» — 3.70, ничья — 4.40.

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    Обе команды сейчас на ходу — регулярно побеждают, много забивают и надежно играют в обороне, если не считать трехминутный провал мюнхенцев во встрече с «Айнтрахтом».

    И все же «Бавария» находится в более выигрышном положении, поскольку она имеет четыре очка преимущества и может себе позволить сыграть вничью. А вот победа и вовсе практически гарантирует ей чемпионский титул.

    В таких условиях «Боруссия» должна сыграть осторожно и прагматично. Именно поэтому нам кажется, что большого количества голов здесь ждать не стоит. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3,5» за 1.96.

    Еще один интересный вариант для ставки — «хозяева не проиграют» за 1.95. Да, «Бавария» сильна, но в Дортмунде она вряд ли будет чувствовать себя комфортно даже при пустых трибунах. 0

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