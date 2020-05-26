«Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 26 мая 2020 года

Во вторник, 26 мая, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария».

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 57 очков.

«Черно-желтые» одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В активе команды Люсьена Фавра серия побед из шести матчей, в которых она обыграла «Айнтрахт» (4:0), «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0), «Боруссию» Менхенгладбах (2:1), «Шальке» (4:0) и «Вольфсбург» (2:0).

У «Боруссии» после травм восстанавливаются Аксель Витсель, Марко Ройс, Нико Шульц и Дан-Аксель Загаду.

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 61 набранным очком.

На счету действующих чемпионов 19 побед, 4 ничьи и 4 поражения в 27 сыгранных турах.

Календарь и таблица Бундеслиги

Победная серия подопечных Ханса-Дитера Флика тоже насчитывает шесть матчей. За этот период мюнхенская команда победила «Кельн» (4:1), «Падерборн» (3:2), «Хоффенхайм» (6:0), «Аугсбург» (2:0), «Унион» (2:0) и «Айнтрахт» (5:2).

В лазарете «Баварии» находятся Тьяго Алькантара, Никлас Зюле, Корентен Толиссо и Филипе Коутиньо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.85, победа «Боруссии» — 3.70, ничья — 4.40.

Обе команды сейчас на ходу — регулярно побеждают, много забивают и надежно играют в обороне, если не считать трехминутный провал мюнхенцев во встрече с «Айнтрахтом».

И все же «Бавария» находится в более выигрышном положении, поскольку она имеет четыре очка преимущества и может себе позволить сыграть вничью. А вот победа и вовсе практически гарантирует ей чемпионский титул.

В таких условиях «Боруссия» должна сыграть осторожно и прагматично. Именно поэтому нам кажется, что большого количества голов здесь ждать не стоит. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3,5» за 1.96.

Еще один интересный вариант для ставки — «хозяева не проиграют» за 1.95. Да, «Бавария» сильна, но в Дортмунде она вряд ли будет чувствовать себя комфортно даже при пустых трибунах. 0