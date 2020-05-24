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    Поквитается ли «Майнц» с «Лейпцигом» за разгром в первом круге?

    «Майнц» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 24 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Лейпциг»
    «Майнц» — «Лейпциг»
    В 27 туре чемпионата Германии по футболу состоится матч «Майнц» — «Лейпциг». Игра начнется в воскресенье, 24 мая в 16:30 на стадионе «Опель-Арена». Прогноз на «Майнц» — «Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Майнц»

    «Майнц» в начале февраля был дома бит «Баварией» (1:3), а после этого на выезде победил берлинскую «Герту» (3:1), но после этого все пошло не так радужно.

    С «Шальке» дома «карнавальники» разошлись миром и без голов, а затем на выезде были разгромлены «Вольфсбургом», пропустив 4 безответных мяча.

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    В последних матчах перед перерывом «Майнц» дома сначала победил «Падерборн» (2:0), а затем упустил победу над дюссельдорфской «Фортуной» (1:1), пропустив в концовке.

    В первом после карантина матче «Майнц» на выезде сыграл вничью с «Кельном» (2:2), пропустив два мяча, но отыгравшись во втором тайме.

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  • 18/05/2020

    • После 26 туров «Майнц» с 27 очками занимает 15 место, всего в 4 очках от зоны стыков. Разница мячей 36-55, лучший бомбардир с 12 голами — Робин Квайсон.

    «Лейпциг»

    В конце февраля «Быки» отправились в Лондон, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолели «Тоттенхэм» (1:0).

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  • 17/05/2020

    • Вернувшись в Германию, «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» (5:0). Март «Быки» начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1).

    Затем на выезде «Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0), а в последнем перед карантином матче на своем поле разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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    Вернулись после перерыва «Быки» не лучшим образом, сыграв на своем поле вничью с «Фрайбургом» (1:1). От поражения в компенсированное время «Лейпциг» спас видеоповтор.

    После 26 туров «Лейпциг» с 51 очком занимает 4 место, на 7 очков отставая от «Баварии». Разница мячей 63-27, лучший бомбардир с 21 голом — Тимо Вернер, еще 8 забил Марсель Забитцер, 7 у Патрика Шика.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Матч пропустят травмированные защитники Итан Ампаду и Вилли Орбан, и хавбек Эмиль Форсберг.

    В первом круге «Лейпциг» разгромил «Майнц» на своем поле со счетом 8:0. В прошлом сезоне «Быки» дома победили 4:1, а в гостях сыграли 3:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейпцига» — 1.45, победа «Майнца» — 6.50, ничья — 5.00.

    Все три последних выезда «Лейпцига» в Майнц закончились с разными исходами (победа, ничья, поражение), так что легко «Быкам» не будет, но можно прогнозировать, что они не проиграют.

    Матчи команд получаются очень результативными. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.50 и «Обе забьют» за 1.60. 0

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