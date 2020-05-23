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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Вольфсбург» — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холланд
    В субботу, 23 мая, «Вольфсбург» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Фольксваген-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Вольфсбург» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    Февраль подопечные Оливера Гласнера провели без поражений: в Бундеслиге на выезде одолели «Падерборн» (4:2), дома сыграли вничью с «Фортуной» (1:1), в гостях победили «Хоффенхайм» (3:2) и разгромили «Майнц» (4:0) на своем поле.

    Параллельно в 1/16 финала Лиги Европы «волки» дважды победили шведский «Мальме»: со счетом 2:1 дома и со счетом 3:0 в гостях.

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    В марте «Вольфсбург» не выиграл ни разу — после ничьих 2:2 на выезде с «Унионом» и 0:0 дома с «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, клуб на своем поле уступил «Шахтеру» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    После карантинного перерыва «Вольфсбург» вернулся с успехом, обыграв на выезде «Аугсбург» со счетом 2:1, но вырвав победу на последних минутах.

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  • 18/05/2020

    • После 27 туров Бундеслиги «Вольфсбург» на шестой позиции с 39 очками и разницей мячей 36-31. 11 голов забил Ваут Вегорст.

    В лазарете команды защитники Виллиам и Янник Герхардт, хавбеки Жозуа Гилавоги и Игнасио Камачо.

    «Боруссия» Д

    В феврале подопечные Люсьена Фавра на выезде уступили леверкузенскому «Байеру» (3:4), после чего на своем поле разгромили «Айнтрахт» (4:0) в Бундеслиге и победили ПСЖ (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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  • 18/05/2020

    • Февраль «шмели» закончили выездной победой над «Вердером» (2:0) и домашней над «Фрайбургом» (1:0), а март начали гостевой победой в дерби с менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

    В последнем перед перерывом матче дортмундцы в гостях проиграли ПСЖ (0:2) и вылетели из Лиги чемпионов.

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    С карантина «Боруссия» вернулась с боевым настроем и в рурском дерби без зрителей разгромила на своем поле «Шальке» со счетом 4:0.

    После 27 туров Бундеслиги «Боруссия» на второй позиции с 54 очками и разницей мячей 72-33. 14 голов забил Джейдон Санчо, еще 11 у Марко Ройса, 10 забил Эрлинг Холланд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В лазарете дортмундской команды находятся Эмре Джан, Аксель Витсель, Марко Ройс, Нико Шульц и Дан-Аксель Загаду.

    В первом круге «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» дома со счетом 3:0, а в прошлом сезоне победила 2:0 дома и 1:0 в гостях. Последний раз «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» в финале Кубка Германии в 2015 году.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостей: победа «Боруссии» — 1.75, победа «Вольфсбурга» — 4.55, ничья — 4.05.

    «Боруссия» выиграла 8 из 9 последних матчей с «Вольфсбургом», раз сыграв вничью. Прогнозируем, что дормундцы увезут три очка из Вольфсбурга.

    Можно рассчитывать на результативны матч. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют» за 1,60. 0

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