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    Вскроет ли «Дармштадт 98» защиту «Санкт-Паули»?

    «Дармштадт 98» — «Санкт-Паули». Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч Второй Бундеслиги 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Дармштадт 98» — «Санкт-Паули»
    Николай Рапп
    В 27 туре Второй немецкой Бундеслиги «Дармштадт 98» будет принимать «Санкт-Паули». Игра пройдет на стадионе «Белленфалльтор» 23 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Дармштадт 98» — «Санкт-Паули».

    «Дартмштадт 98»

    По завершении 26-го тура второй по силе лиги Германии команда из Дармштадта расположилась на седьмом месте в турнирной таблице с 36 баллами, от лидеров она отстает аж на 16 пунктов.

    До приостановки спортивных событий «Дармштадт 98» не проигрывал в течение 13 матчей. Однако большая часть поединков заканчивалась ничейными исходами.

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    Из-за частых ничьих команда Димитриоса Граммозиса успела отстать и от позиции, которая позволяет попасть в плей-офф в борьбе за Бундеслигу. Сейчас разрыв от этой строки в таблице составляет 9 очков.

    Возобновление Второй Бундеслиги получилось для «лилий» провальным. В выездном поединке «Дармштадт 98» влетел «Карлсруэ» — 0:2.

    «Санкт-Паули»

    В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги «Санкт-Паули» зарекомендовал себя в качестве середняка турнирной таблицы. За 26 туров команда заработала 36 очков и заняла девятое место.

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    • Последний раз «Пираты лиги» проигрывали еще в середине февраля. Тогда 10 числа «Санкт-Паули» оказался слабее клуба «Хольштейн Киель» — 2:1.

    После той потери очков подопечные Йоса Лухукая переиграли «Гамбург» (2:0) и «Оснабрюк» (3:1). А перед приостановкой сезона «Санкт-Паули» сыграл в результативную ничью с «Зандхаузеном» — 2:2.

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    После рестарта Второй Бундеслиги этот коллектив с минимальным счетом одержал верх над «Нюрнбергом» дома — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Дармштадта 98» букмекеры предлагают котировку 2.50, ничья оценивается в 3.30, а победа «Санкт-Паули» — 2.85.

    Несмотря на турнирное положение, клуб Дармштадта все еще надеется на высокие места в таблице. Поэтому им нужно стараться зарабатывать баллы против середняков в родных стенах. Наш прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Дармштадта 98» больше 1 с коэффициентом 1.56. 0

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    «Дармштадт 98» — «Санкт-Паули». Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч Второй Бундеслиги 23 мая 2020 года. Прогноз на «Дармштадт 98» — «Санкт-Паули». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.56
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